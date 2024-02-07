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限制醫療用！泰國政府將提案禁娛樂性使用大麻

泰國衛生部長週二宣布，政府將緊急提出一項禁止使用娛樂性大麻法案。（法新社）

泰國衛生部長週二宣布，政府將緊急提出一項禁止使用娛樂性大麻法案。（法新社）

2024/02/07 10:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國2022年6月成為亞洲首個大麻合法化國家，進而吸引大量觀光客以娛樂為目的前往泰國吸食大麻，然泰國衛生部長週二宣布，政府將緊急提出一項禁止使用娛樂性大麻法案。

根據《法新社》報導，在泰國上屆政府領導下，其中包含支持大麻合法化的泰自豪黨（Bhumjaithai），當局將大麻於2022年6月從違禁麻醉品名單中刪除。這項措施促使數百家大麻店在各地興起，特別是首都曼谷，此現象引發部分人士擔憂，並敦促須訂定更為嚴格法條規範。

與此同時，泰國衛生部長春楠（Chonlanan Srikaew）當地時間6日表示，將在下週內閣會議提交禁止娛樂性大麻的新法案，「新法案將在現有法案的基礎上進行修改，只允許大麻出於健康和醫療目的使用」、「娛樂使用（大麻）被認為是錯誤的」。

2023年8月上任的泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）曾多次表達反對將大麻用於娛樂目的，並稱大麻只能用在醫療用途，賽塔曾警告「娛樂性使用大麻將可能引發更廣泛的麻醉藥品問題」。

據了解，英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）上週末於曼谷表演時，有台下觀眾在社群平台抱怨說「整場演唱會都瀰漫著大麻味」，引發來自公眾的新壓力。

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