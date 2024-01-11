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泰國「大麻合法化」恐走入歷史 衛生部新草案：禁娛樂用大麻

泰國公共衛生部表示近日已簽署新草案，將全面禁止「娛樂用大麻」。（歐新社）

泰國公共衛生部表示近日已簽署新草案，將全面禁止「娛樂用大麻」。（歐新社）

2024/01/11 21:25

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國2022年6月成為東南亞首個大麻法化的國家，吸引大批外國觀光客以娛樂為目的，特地前往泰國「呼麻」。不過，泰國公共衛生部9日簽署新草案，擬定推動禁止「娛樂用大麻」，違反規定者將處以高額罰款，最高一年的監禁或兩者兼施。

根據《CNN》報導，泰國公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）簽署新草案，準備推動禁止「娛樂用大麻」，這也是泰國大麻合法化後的重大逆轉。事實上，自2018年以來，醫療用大麻就是能合法使用的，自從2022年去刑事化後讓大麻產業在泰國更為蓬勃發展，種植、交易大麻、大麻相關產品及使用大麻已不再是犯罪行為。

自此之後，泰國各地出現數千家大麻販賣店，或以大麻為主題的商店，例如大麻巧克力、大麻咖啡廳或大麻餐廳，大麻產業甚至成為了吸引外國觀光客來訪的原因之一。不過，去年底新保守派聯合政府上台後，就公開表示要重新限縮大麻使用規定，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）曾公開反對娛樂用大麻，並強調當局會繼續支持將大麻用於醫療用途的政策。

泰國於18個月前成為亞洲第一個大麻合法化的國家，不過，即使在寬鬆的法律政策之下，在公共場所吸食大麻仍屬違法，但新法律將嚴格全面禁止大麻提取物和相關產品之廣告與行銷活動。

據了解，公共衛生部所擬定的新草案，將限縮大麻使用途徑，大麻及大麻相關產品將僅限用於醫療及健康目的，違反者將處以高額罰款，最高一年監禁或兩者兼施。

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