為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

泰國大麻合法化後亂象不斷！ 新總理公開呼籲︰反對娛樂用途

泰國自從成為首個「醫用大麻合法化」的東南亞國家後，出現藥物濫用導致送醫的亂象。示意圖。（資料照，歐新社）

泰國自從成為首個「醫用大麻合法化」的東南亞國家後，出現藥物濫用導致送醫的亂象。示意圖。（資料照，歐新社）

2023/09/16 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕泰國自從成為首個「醫用大麻合法化」的東南亞國家後，出現藥物濫用導致送醫的亂象，甚至吸引大批外國觀光客以娛樂為目的，特地前往泰國呼麻。對此，泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）昨（15日）公開反對娛樂用大麻，並強調當局會繼續支持將大麻用於醫療用途的政策。

綜合外媒報導，泰國政府在2019年修改麻醉品法（Narcotics Act），讓泰國成為了東南亞首個大麻合法化的國家；接著在2022年6月新政策正式上路，泰國民眾可在家無限量種植醫用級大麻，不過必須記得到食品藥物管理局（FDA）所設置的網站或透過手機應用程式登記，另外種植大麻僅能作為醫療使用，不得用於私人娛樂。

然而，由於在私人場所吸食大麻的規定過於模糊，因此相關法規遭到濫用，更導致非醫療性目的吸食大麻的案例暴增。報導指出，政策開放數天後，就出現多人因為濫用大麻而被送醫的案例，更讓公共衛生部緊急頒布一系列行政命令，規定不可將大麻出售給孕婦或未滿20歲的青少年。

對此，泰國總理賽塔15日受訪時表示，「大麻政策開放是為醫療目的，我並不同意作為娛樂用途」，同時他還強調，藥物濫用是泰國尚未解決的大問題，而大麻必須作為醫療用途使用。

另據泰國精神科醫師協會調查，2021年泰國的娛樂用大麻吸食者僅189萬人，然而2022年卻暴增至1100萬人，儘管政府是以醫療為目的解禁大麻，但仍吸引大批以娛樂為目的外國觀光客，入境泰國來吸食大麻。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
連大麻都合法！泰國政黨擬推動成人玩具合法化
2023/04/27 11:27

連大麻都合法！泰國政黨擬推動成人玩具合法化
政黨立場嚴重分歧 泰國大麻爭議法案審查原地踏步
2023/02/22 23:33

政黨立場嚴重分歧 泰國大麻爭議法案審查原地踏步

2023台北國際航太暨國防工業展 亞創館正式開展
泰國小學生當街呼麻！ 被制止還嗆「我不怕你」
2022/12/05 00:19

泰國小學生當街呼麻！ 被制止還嗆「我不怕你」
大麻合法化亂象叢生 泰副總理再推廣「大麻冰淇淋」挨轟！
2022/11/06 18:15

大麻合法化亂象叢生 泰副總理再推廣「大麻冰淇淋」挨轟！

出遊省荷包！高鐵飯店聯票下殺65折！
泰國大麻今起合法 醫療用途可無限種植
2022/06/09 16:45

泰國大麻今起合法 醫療用途可無限種植
泰國鼓勵種大麻！ 免費分發100萬株給全國家庭
2022/05/13 05:30

泰國鼓勵種大麻！ 免費分發100萬株給全國家庭
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播