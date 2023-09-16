泰國大麻合法化後亂象不斷！ 新總理公開呼籲︰反對娛樂用途

泰國自從成為首個「醫用大麻合法化」的東南亞國家後，出現藥物濫用導致送醫的亂象。示意圖。（資料照，歐新社）

2023/09/16 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕泰國自從成為首個「醫用大麻合法化」的東南亞國家後，出現藥物濫用導致送醫的亂象，甚至吸引大批外國觀光客以娛樂為目的，特地前往泰國呼麻。對此，泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）昨（15日）公開反對娛樂用大麻，並強調當局會繼續支持將大麻用於醫療用途的政策。

綜合外媒報導，泰國政府在2019年修改麻醉品法（Narcotics Act），讓泰國成為了東南亞首個大麻合法化的國家；接著在2022年6月新政策正式上路，泰國民眾可在家無限量種植醫用級大麻，不過必須記得到食品藥物管理局（FDA）所設置的網站或透過手機應用程式登記，另外種植大麻僅能作為醫療使用，不得用於私人娛樂。

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然而，由於在私人場所吸食大麻的規定過於模糊，因此相關法規遭到濫用，更導致非醫療性目的吸食大麻的案例暴增。報導指出，政策開放數天後，就出現多人因為濫用大麻而被送醫的案例，更讓公共衛生部緊急頒布一系列行政命令，規定不可將大麻出售給孕婦或未滿20歲的青少年。

對此，泰國總理賽塔15日受訪時表示，「大麻政策開放是為醫療目的，我並不同意作為娛樂用途」，同時他還強調，藥物濫用是泰國尚未解決的大問題，而大麻必須作為醫療用途使用。

另據泰國精神科醫師協會調查，2021年泰國的娛樂用大麻吸食者僅189萬人，然而2022年卻暴增至1100萬人，儘管政府是以醫療為目的解禁大麻，但仍吸引大批以娛樂為目的外國觀光客，入境泰國來吸食大麻。

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