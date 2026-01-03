F-16V監控共機畫面曝！王臻明揭「面對面」拍攝最珍貴處

國防部昨釋出我國F-16V戰機透過「狙擊手」莢艙，監控中共「殲-16」戰機的影像。（圖：國防部提供）

中國解放軍日前實施圍台軍演，國防部隨後釋出F-16V戰機透過「狙擊手」莢艙，監控中共「殲-16」戰機的影像。軍事專家王臻明今日在臉書發文指出，這是在「面對面」情況下成功抓到殲-16，並在第一時間拍下清晰照片，這是最珍貴的地方，這代表也能在第一時間發動攻擊。

王臻明今日在粉專「王臻明的軍事頻道」發文表示，這兩天看到不少節目在討論空軍釋出的監控圖面，感覺不是沒有劃到重點，就是專家們講得太深了，一般觀眾可能聽不懂。這張監控解放軍殲-16的照片，與過去最大的不同，是拍攝的角度在殲-16的正前方。雖狙擊手莢艙的鏡頭俯仰角為+5度至-155度，的確有可能拍到後下方的戰機，不過最有可能的情況，是掛載狙擊手莢艙升空攔截的F-16V BLK20戰機，正與殲-16處於「面對面」的情況。

「面對面」拍到殲-16有何了不起之處？王臻明解釋，在剛剛進入飛彈空戰的時代，還沒有雷達導引的空對空飛彈，只有紅外線追蹤的短程空對空飛彈，一開始紅外線短程空對空飛彈的尋標頭性能還不太好，必須在敵機的正後方，敵機的引擎熱源最明顯時，尋標頭才能鎖定，最多只能偏個幾度，如果偏太多，飛彈很容易脫鎖。但隨著科技的不斷進步，尋標頭性能越來越好，能偏離的容許值越來越大，最後甚至只要在敵方戰機後方的扇形區域，都可以成功鎖定。

最後革命性的紅外線短程空對空飛彈問世，就算在敵方戰機的正前方，理論上敵方戰機的引擎熱源會被機身最大程度遮蔽，熱源訊號最小，最不容易鎖定時，超靈敏的尋標頭仍然可以鎖定敵方戰機的熱源訊號，這讓飛行員不必費力又危險的繞到敵機後方，進入敵機的後方扇形位置。而是在「面對面」的情況下，就能發射紅外線短程空對空飛彈。

而像狙擊手莢艙這種IRST系統，其原理與紅外線短程空對空飛彈的尋標頭非常類似，在「面對面」的情況下最難發現並追蹤敵機，特別是在這麼遠的距離下。然而狙擊手莢艙還是在「面對面」的情況下成功抓到殲-16，並在第一時間拍下了清晰照片，「這是最珍貴的地方，因為這代表也能在第一時間發動攻擊。」

王臻明強調，特別值得注意的，是仿製Su-30MKK的殲-16，與Su-30一樣內建了IRST系統，就在座艙罩的右前方。從狙擊手莢艙拍到的圖中，可以看到座艙罩右前方有個小白點，就是殲-16的IRST系統，可以看圖二的對比圖，紅箭頭所指出的位置。Su-30MKK的IRST是蠻簡單的舊系統，而中國仿製的殲-16就不知道有沒有升級了。

