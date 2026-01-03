遭美軍空襲瞬間癱瘓！委內瑞拉預警雷達是「中國貨」

委內瑞拉最大的軍事設施蒂烏納堡燃起大火。（法新社）

美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，引發國際軍事界高度關注。除了大規模爆炸與馬杜羅傳出被俘的消息外，最令人震驚的，是委國部署的中國製JY-27「反匿蹤」警戒雷達與俄製S-300防空系統，在美軍入侵時似乎沒有發揮預警功能，讓美軍輕鬆破壞重要軍事設施。

綜合外媒報導，卡拉卡斯在當地時間凌晨2時許，至少傳出7聲足以震碎窗戶的巨大爆炸聲，大批民眾在睡夢中被驚醒並倉皇逃上街頭。目擊者報告指出，卡拉卡斯市內的兩個重要軍事設施冒出濃煙：分別是位於市中心的「卡洛塔空軍基地」（La Carlota military airfield），以及外界認為總統馬杜羅（Nicolás Maduro）長期居住的「蒂烏納堡軍事基地」（Fuerte Tiuna）。此外，位於卡拉卡斯東部的重要機場伊格羅特（Higuerote）似乎也遭到了襲擊。

據了解，委內瑞拉政府過去幾年耗費鉅資，向中俄兩國採購防衛裝備。其中，中國製的 JY-27雷達一直被宣傳為「匿蹤戰機剋星」，號稱能精準捕捉美軍F-22與F-35戰機的蹤跡；而俄製的S-300VM系統則被視為南美洲最強大的防空護盾。然而，美軍在週六（3日）凌晨進入卡拉卡斯領空進行精準打擊時如入無人之境，迅速癱瘓多處重要軍事設施，甚至連總統馬杜羅都遭到美軍俘虜。

這起事件也引發網友熱議，紛紛質疑中俄軍武在面對美軍高科技空襲時的實戰能力。不過也有網友認為，有可能是美軍在發動打擊前，已先透過高強度的電子壓制，讓委軍的指管系統瞬間癱瘓。此外，長期受到制裁導致零件斷供與缺乏維護，或是操作人員訓練不善，也可能是這套耗資巨款的防禦網淪為「高級裝飾品」。

