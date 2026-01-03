俄2025奪取烏克蘭土地面積 僅次於開戰首年

俄國去年在烏克蘭的軍事行動頗有進展，總統普廷在談判中屢次展現強硬姿態。（歐新社）

《法新社》2日發布分析報告指出，俄羅斯去年佔領的烏克蘭土地面積，僅次於2022年開戰當年所奪土地，顯見俄軍正憑藉部隊和裝備規模的優勢取得戰果。

《法新社》根據戰爭研究所（ISW）與「關鍵威脅計畫」（Critical Threats Project）合作的數據進行分析，發現俄軍去年佔領逾5600平方公里的烏克蘭領土，約佔烏克蘭領土的百分之一，這包括基輔和軍事分析家所稱由俄國控制的地區，以及俄軍聲稱擁有控制權的地區，總面積超過過去2年的總和，但仍遠低於俄國在全面入侵首年佔領的逾6萬平方公里土地。



據了解，俄軍去年11月大有斬獲，佔領701平方公里，但去年12月僅佔領244平方公里，是去年3月以來最少的月份。

俄軍近日持續轟炸烏克蘭，包括將哈爾科夫市一個住宅區的部分多層建築夷為平地。當地政府稱，這起攻擊造成一名3歲兒童死亡，至少19人受傷，總統澤倫斯基總統譴責這起攻擊事件「令人髮指」，「這就是俄國人對待生命和人民的方式，儘管全世界做出種種外交努力，尤其是美國，他們仍繼續殺戮」。俄國國防部則駁斥道，俄軍「沒有計畫對哈爾科夫市區發動飛彈襲擊」。

烏方1日從札波羅熱和第聶伯羅彼得羅夫斯克的44個前線定居點，撤離3000多名兒童及其父母。自去年6月以來，已有逾15萬人從前線地區撤離。

