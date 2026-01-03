為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    馬杜羅遭美軍三角洲部隊逮捕 委國副總統要求交代下落

    2026/01/03 19:24 即時新聞／綜合報導
    美國官員透露，委內瑞拉總統馬杜羅是被美軍三角洲部隊逮捕。（路透資料照）

    美國官員透露，委內瑞拉總統馬杜羅是被美軍三角洲部隊逮捕。（路透資料照）

    美軍今（3日）突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），逮捕委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子。美國官員透露，逮捕行動是由美軍最精銳的三角洲部隊（Delta Force）執行。委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）事後則要求美國交代馬杜羅的下落，以及生還證據。

    哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國總統川普（Donald Trump）宣布美軍逮捕馬杜羅後，羅德里格斯在當地時間週六上午發布聲明，要求美國說明馬杜羅的下落，並證明馬杜羅仍存活。

    川普稍早宣布，美東時間上午11點（台灣時間4日凌晨0點）將召開記者會說明問題；另外，美國官員告知CBS，馬杜羅是被美軍精銳特種部隊三角洲部隊逮捕。

    共和黨籍猶他州參議員李麥克（Mike Lee）在X平台發文說，國務卿魯比歐（Marco Rubio）向他透露「由於馬杜羅被美國逮捕，預期委內瑞拉不會有進一步動作」。

    李麥克在文中指出，魯比歐在電話中告訴他，馬杜羅已被逮捕，將在美國接受審判，至於美軍今日在委內瑞拉的大陣仗行動，「是為了保護與捍衛那些執行逮捕令的人。」

