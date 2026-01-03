馬杜羅遭美軍三角洲部隊逮捕 委國副總統要求交代下落

美國官員透露，委內瑞拉總統馬杜羅是被美軍三角洲部隊逮捕。（路透資料照）

美軍今（3日）突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），逮捕委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子。美國官員透露，逮捕行動是由美軍最精銳的三角洲部隊（Delta Force）執行。委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）事後則要求美國交代馬杜羅的下落，以及生還證據。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國總統川普（Donald Trump）宣布美軍逮捕馬杜羅後，羅德里格斯在當地時間週六上午發布聲明，要求美國說明馬杜羅的下落，並證明馬杜羅仍存活。

川普稍早宣布，美東時間上午11點（台灣時間4日凌晨0點）將召開記者會說明問題；另外，美國官員告知CBS，馬杜羅是被美軍精銳特種部隊三角洲部隊逮捕。

共和黨籍猶他州參議員李麥克（Mike Lee）在X平台發文說，國務卿魯比歐（Marco Rubio）向他透露「由於馬杜羅被美國逮捕，預期委內瑞拉不會有進一步動作」。

李麥克在文中指出，魯比歐在電話中告訴他，馬杜羅已被逮捕，將在美國接受審判，至於美軍今日在委內瑞拉的大陣仗行動，「是為了保護與捍衛那些執行逮捕令的人。」

He informed me that Nicolás Maduro has been arrested by U.S. personnel to stand trial on criminal charges in the United States, and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant… https://t.co/lXCxhPoKSZ — Mike Lee （@BasedMikeLee） January 3, 2026

