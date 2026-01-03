為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    這品種不意外！英國「最聰明狗狗」 能辨識221種玩具名稱

    2026/01/03 19:00 即時新聞／綜合報導
    邊境牧羊犬Harvey被譽為「英國最聰明的狗」。（圖片擷取自IG/@dobske）

    邊境牧羊犬Harvey被譽為「英國最聰明的狗」。（圖片擷取自IG/@dobske）

    英國名叫哈維（Harvey）的邊境牧羊犬能準確辨識並取回超過200種玩具，聲名大噪，被譽為「英國最聰明的狗」，吸引學術界注意。哈維透過口令識別至少221個玩具名稱，並能從不同位置準確取回指定玩具，也成為寵物界話題焦點。

    綜合外媒報導，52歲的狗主人艾琳分享，哈維的學習始於教牠認識名為「小羊羔（Little Lamb）」的玩具，之後逐步增加新玩具的名稱訓練，這個過程類似語言學習，哈維不僅聽懂玩具名字，還能憑觸感分辨誤認的單詞，展現超乎一般犬隻的理解與記憶能力。

    艾琳坦言，起初哈維只是像一般狗狗對玩具感興趣，但當牠逐漸理解名字與實體之間的關聯後，就顯示出接近語言認知的智能反應，這項突破性的能力不僅讓哈維成為焦點，也被研究團隊視為研究犬類語言理解與人類溝通潛能的重要案例，目前已有學術機構邀請哈維參與相關研究。

    哈維的故事不僅吸引寵物愛好者，也讓更多人重新認識狗狗的學習能力。研究團隊對哈維進行測試與觀察，未來有望揭開犬類語言理解能力背後更深層的機制，這隻才華洋溢的狗狗不只是寵物明星，也可能在動物行為領域留下重要的里程碑。

