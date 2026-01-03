糗！賴士葆喊「中共有1500具飛彈發射器」 遭網打臉酸爆：軍盲

賴士葆昨日在臉書出示美國國防部2024年舊報告指出，中國有1500具以上的長程發射器。仔細一看，其中包含射程超過5500公里的洲際彈道飛彈 （ICBM）以及射程3000公里至5500公里的遠程彈道飛彈 （IRBM）。（取自賴士葆臉書）

前美國國防部官員胡振東近日接受《華視》專訪時指出，中國只有600具飛彈發射器，一旦攻擊台灣就會被馬上偵測到，台灣也能短時間內反擊、癱瘓對方50%飛彈發射器。沒想到國民黨立委賴士葆卻批評胡振東「鋪天蓋地的胡說」，賴還拿出一份美國舊報告指出，中國有1500具以上的長程飛彈。沒想到，網友仔細一看發現賴根本搞錯了，留言諷刺：「自己貼資料打臉自己嗎？」、「除非你要把核武的遠程及洲際飛彈加進去。」

胡振東在訪談中提到，中國只有600具飛彈發射器，第一波攻擊大概就是600發飛彈，需要7分半才會抵達台灣，台、美雷達會在幾秒內偵測到，台灣能在短時間反擊並癱瘓對方50%飛彈發射器。然而，賴士葆昨日卻在臉書出示美國國防部2024年舊報告指出，中國有1500具以上的長程發射器。他痛批，一個建立於錯誤數據，短時間鋪天蓋地的胡說，正是傳遞戰爭無懼的認知作戰。賴士葆還聲稱，政府操弄戰爭無懼，目的就是為了給軍購找理由，創造對立洗聲量。

結果網友仔細一看發現，賴士葆列出的所謂1500具中國飛彈發射器，包含了射程超過5500公里的洲際彈道飛彈（ICBM）以及射程3000公里至5500公里的遠程彈道飛彈 （IRBM），而這兩類飛彈多為核武載具。在軍事戰略實務上來說，以這兩種飛彈攻擊台灣，不但不符合經濟效益，且精準度還會下降，因此可能性極低且極不合理。

而根據該圖顯示，主要會被拿來攻擊台灣的武器短程彈道飛彈（SRBM）與中程彈道飛彈（MRBM），加起來正是600具，剛好證實胡振東所言無誤。

不少網友也留言譏諷：「依照你的說法難道中共要對台灣發射洲際飛彈嗎」、「ICBM跟IRBM都是核彈（攜帶核彈頭飛彈）誒，美國人爸爸請搞清楚」、「把ICBM拿來打台灣？」、「草包就是草包」、「軍盲，長短程有差，目標不一樣，不知道嗎？」、「用大砲炸螞蟻的概念是嗎？」、「拿長程3000-5000公里的飛彈打台灣？這個邏輯不懂！」、「只有軍事外行人，才會以為中國會拿5000公里以上的彈道飛彈打台灣啦！」

