    中國曝光沈伯洋住家衛星照！麥玉珍批：違反人權、無助兩岸關係

    2026/01/03 20:32 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨立委麥玉珍。（資料照，記者王藝菘攝）

    中國官媒繼揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋後，近日更惡意公布其個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開恐嚇。民眾黨立委麥玉珍表示，任何曝光個資、威嚇施壓的行為，都不該接受，也違反國際人權的基本價值，更無助於兩岸關係發展，反而可能加深對立。

    麥玉珍指出，台灣是法治國家，人民的隱私與人身安全依法受到保障。兩岸之間的交流與互動，更應建立在理性與相互尊重的基礎上，任何曝光個資、威嚇施壓的行為，都不該接受，也違反國際人權的基本價值，更無助於兩岸關係發展，反而可能加深對立。

    麥玉珍強調，「台灣自主，兩岸和平」是台灣民眾黨一直以來的立場，它一向主張以制度與理性面對分歧，透過對話與理解處理差異。柯文哲創黨主席的五個互相（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解）原則，就是為了避免擦槍走火，陷入惡意螺旋，兩岸必須加強溝通交流，化解誤會。

    她認為，唯有尊重民主社會的基本價值與人權保障，兩岸之間才有可能建立健康、長久的交流。

