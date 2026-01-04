為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    國一南下豐原段清晨事故 小貨車翻落邊坡起火2死

    2026/01/04 08:26 記者歐素美／台中報導
    小貨車翻落邊坡起火並解體。（民眾提供）

    國道一號南下168公里處豐原路段今天清晨5點多發生一起死亡車禍，造成2人死亡！國道公路警察局第三公路警察大隊表示，1輛小貨車不明原因在豐原交流道出口前減速車道撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢撲滅後發現車上2名死者，但性別及身分待查。

    這起車禍發生在今天清晨5點18分，1輛小貨車行經國道一號南下168公里處，在豐原交流道出口前減速車道，不明原因撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢於5點48分撲滅，結果在車上發現2名死者。

    國道公路警察局第三公路警察大隊表示，2名死者性別及身分待查，酒測值待相驗時檢測，肇事經過及肇因研判正由警方調查釐清中。

    國道警察呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手握持方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。

    小貨車車禍後被國道警載回。（民眾提供）

    1輛小貨車不明原因在豐原交流道出口前減速車道，撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火。（民眾提供）

