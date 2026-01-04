避責神招？中國湖北美術館傳火災 網諷：想掩蓋真品已被盜賣？

中國「湖北美術館」3日失火，中國網友質疑火災是為了掩蓋真品已被掉包的事實。（圖擷自bilibili）

中國湖北省武漢市武昌區東湖之濱的「湖北美術館」，3日下午2時25分許驚傳失火，持續有濃密黑煙竄出，中國網友見狀忍不住想到南京博物院盜賣文物的醜聞，紛紛質疑火災該不會是為了掩蓋真品已被掉包的事實。

據了解，南京博物院去年底被踢爆受贈的明朝畫家仇英《江南春》圖卷流入拍賣市場，起拍價高達8800萬人民幣（約新台幣3.9億元），前院長徐湖平更被舉報大規模盜賣文物，中國網友從那時起就開始猜測博物館會開始陸續「起火」，以藏品遭到燒毀等理由避免被追查。

因此，湖北美術館3日火災讓中國網友議論紛紛，不少人笑稱「其他博物館、美術館該想什麼招數呢」、「再不動手就來不及了嗎」、「《天下糧倉》真是一部神劇」，這裡的《天下糧倉》是中國經典電視劇，裡頭有官員燒毀糧倉掩蓋虧空的橋段。

還有人忍不住感嘆，「南博那事出來後就看到有評論說水火無情」，亦即各地博物館會透過火災、水災來躲避文物不見的究責，而縱火無疑是最方便的。

湖北美術館火災。（圖擷自bilibili）

