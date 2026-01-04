為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    避責神招？中國湖北美術館傳火災 網諷：想掩蓋真品已被盜賣？

    2026/01/04 17:21 即時新聞／綜合報導
    中國「湖北美術館」3日失火，中國網友質疑火災是為了掩蓋真品已被掉包的事實。（圖擷自bilibili）

    中國「湖北美術館」3日失火，中國網友質疑火災是為了掩蓋真品已被掉包的事實。（圖擷自bilibili）

    中國湖北省武漢市武昌區東湖之濱的「湖北美術館」，3日下午2時25分許驚傳失火，持續有濃密黑煙竄出，中國網友見狀忍不住想到南京博物院盜賣文物的醜聞，紛紛質疑火災該不會是為了掩蓋真品已被掉包的事實。

    據了解，南京博物院去年底被踢爆受贈的明朝畫家仇英《江南春》圖卷流入拍賣市場，起拍價高達8800萬人民幣（約新台幣3.9億元），前院長徐湖平更被舉報大規模盜賣文物，中國網友從那時起就開始猜測博物館會開始陸續「起火」，以藏品遭到燒毀等理由避免被追查。

    因此，湖北美術館3日火災讓中國網友議論紛紛，不少人笑稱「其他博物館、美術館該想什麼招數呢」、「再不動手就來不及了嗎」、「《天下糧倉》真是一部神劇」，這裡的《天下糧倉》是中國經典電視劇，裡頭有官員燒毀糧倉掩蓋虧空的橋段。

    還有人忍不住感嘆，「南博那事出來後就看到有評論說水火無情」，亦即各地博物館會透過火災、水災來躲避文物不見的究責，而縱火無疑是最方便的。

    湖北美術館火災。（圖擷自bilibili）

    湖北美術館火災。（圖擷自bilibili）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播