廣東暴雨5死15失蹤 ！鄭明典PO圖：強對流「紫色區塊」達500公里

中國廣東梅州市暴雨，官方稱有5人死亡、15人失聯。（圖擷取自新華社）

2024/06/18 07:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方近日暴雨成災，廣東梅州市甚至出現「特大暴雨」，官方公布數字，僅稱截至17日，有5人死亡、15人失聯。前氣象局局長鄭明典則在臉書PO出中國南方的雲圖，畫面中位於台灣西側的紫色區塊，他表示，這種強對流系統稱為「中尺度對流複合體」，是一種降雨效率高、生命期長的致災性降雨系統。

中國官媒「新華社」報導，廣東省17日通報，廣東梅州市多地16日出現大暴雨、局部特大暴雨。截至17日，多處發生山洪、山體滑坡，造成5人死亡、15人失聯、13人受困。廣東省已於17日將防汛應急響應提升至三級，並派出3架救援直升機抵達災區，展開人員轉移和物資投放。目前當地組織200多支隊伍、9000多人投入搶險救援，廣東省防總調集18支搶險救援隊伍抵達梅州。

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中國天氣網也報導，廣東部分市縣今天仍有中雷雨，局部將現大雨或暴雨。未來2天（18至19日），福建也將維持降雨頻繁的天氣，北部或遭暴雨到大暴雨侵襲。廣西氣象台也在16日晚間到19日發布暴雨藍色預警，廣西北部將有大雨到暴雨，局部地區會有大暴雨到特大暴雨，研判災害風險高，提醒加強戒備。

鄭明典今凌晨則PO出雲圖，畫面顯示，「中尺度對流複合體」就在台灣西側一帶，他表示，圖中橢圓形的紫色區塊，長軸大於500公里，這樣的強對流系統稱為「中尺度對流複合體」，是一種降雨效率高，生命期長的致災性降雨系統。

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