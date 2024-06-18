為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

廣東暴雨5死15失蹤 ！鄭明典PO圖：強對流「紫色區塊」達500公里

中國廣東梅州市暴雨，官方稱有5人死亡、15人失聯。（圖擷取自新華社）

中國廣東梅州市暴雨，官方稱有5人死亡、15人失聯。（圖擷取自新華社）

2024/06/18 07:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方近日暴雨成災，廣東梅州市甚至出現「特大暴雨」，官方公布數字，僅稱截至17日，有5人死亡、15人失聯。前氣象局局長鄭明典則在臉書PO出中國南方的雲圖，畫面中位於台灣西側的紫色區塊，他表示，這種強對流系統稱為「中尺度對流複合體」，是一種降雨效率高、生命期長的致災性降雨系統。

中國官媒「新華社」報導，廣東省17日通報，廣東梅州市多地16日出現大暴雨、局部特大暴雨。截至17日，多處發生山洪、山體滑坡，造成5人死亡、15人失聯、13人受困。廣東省已於17日將防汛應急響應提升至三級，並派出3架救援直升機抵達災區，展開人員轉移和物資投放。目前當地組織200多支隊伍、9000多人投入搶險救援，廣東省防總調集18支搶險救援隊伍抵達梅州。

中國天氣網也報導，廣東部分市縣今天仍有中雷雨，局部將現大雨或暴雨。未來2天（18至19日），福建也將維持降雨頻繁的天氣，北部或遭暴雨到大暴雨侵襲。廣西氣象台也在16日晚間到19日發布暴雨藍色預警，廣西北部將有大雨到暴雨，局部地區會有大暴雨到特大暴雨，研判災害風險高，提醒加強戒備。

鄭明典今凌晨則PO出雲圖，畫面顯示，「中尺度對流複合體」就在台灣西側一帶，他表示，圖中橢圓形的紫色區塊，長軸大於500公里，這樣的強對流系統稱為「中尺度對流複合體」，是一種降雨效率高，生命期長的致災性降雨系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
一圖曝中國沙塵暴又來了 鄭明典：近10年來少見
2021/04/16 10:11

一圖曝中國沙塵暴又來了 鄭明典：近10年來少見
中國霧霾飄來台灣 鄭明典秀衛星照一看就知
2017/01/10 08:39

中國霧霾飄來台灣 鄭明典秀衛星照一看就知

遠雄山禾公開 在台南首辦永續派對
鄭明典示警西南風接近西南氣流強度 配合鋒面中南部豪雨警戒
2024/05/28 10:33

鄭明典示警西南風接近西南氣流強度 配合鋒面中南部豪雨警戒
詭！中共兩會開議 北京白天突變黑夜 狂下暴雨、冰雹
2020/05/22 06:14

詭！中共兩會開議 北京白天突變黑夜 狂下暴雨、冰雹

酷澎大力協助花蓮原民少年兒童之家災後修復
雲嘉南高空品紅色警示 鄭明典：中國空汙影響
2023/01/08 10:07

雲嘉南高空品紅色警示 鄭明典：中國空汙影響
「西南渦」現蹤中國華中爆12級狂風、強降雨、大冰雹 鄭明典分析成因
2024/04/16 12:11

「西南渦」現蹤中國華中爆12級狂風、強降雨、大冰雹 鄭明典分析成因
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播