涉性侵女大生 北部知名大學男教授交保

新北地檢署已分案調查，昨指揮警方將男教授帶到地檢署訊問，訊後依妨害性自主等罪嫌，諭令五萬元交保。（資料照）

2024/05/01 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕有網友近日在社群軟體Dcard張貼文章指控，北部某知名大學男教授涉嫌利用協助女大生撰寫論文名義，在大學研究室性侵女大生，且該名教授疑為某知名法律系教授；新北地檢署日前已分案進行調查，昨指揮警方將教授帶到地檢署訊問，訊後依妨害性自主等罪嫌，諭令五萬元交保；男教授交保後對媒體表示：「相信司法會還我清白」。

據了解，這名男教授辯稱你情我願，聲稱是女學生主動，且當時有其他老師研究室在附近，若有異狀一定聽得到，否認硬上等指控。

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網友PO文指控，其女性友人為了準備考研究所的小論文找該名教授指導，怎料，對方竟在大半夜瘋狂傳訊騷擾：「想不想要找炮友」、「好想上妳…」，還脅迫她到學校研究室，強拉進去性侵，還要求刪除對話訊息，問：「還可不可以有下一次」。

友人︰女學生身心受創決定提告

這名網友指出，友人身心受創決定提告，「不論是學校的人，或是警察都認為，他的犯案手法嫻熟到不像是第一次，但卻從未有人發現這匹惡狼在教育界肆意妄為」、「希望可以讓更多受害者願意站出來共同表態」等。

本案發生後，除檢警介入偵辦約談該教授外，學校亦召開性平會議討論此案，並表示將儘速召開系院校三級教評會議，商議調整該教師教學等工作，且為保護當事人和顧及其他同學可能的不安，已先請該教師以請假方式迴避，並安排當事人諮商。

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