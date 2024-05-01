偷拍少女浴廁性影像 高市國小校長 收押解聘

高雄1名張姓校長涉偷拍少女被收押，教育局火速將張男解聘。 （記者陳文嬋攝）

2024/05/01 05:30

〔記者蘇福男、陳文嬋、葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕高雄市某國小張姓校長被檢舉涉嫌偷拍，高雄地檢署檢察官指揮警方搜索學校及住家，查扣偷拍畫面等事證，訊問後張坦承偷拍未成年女子浴廁性影像，法院以涉嫌疑重大，且有滅證逃亡之虞裁准羈押，高市府火速將張姓校長撤職解聘。

雄檢搜學校及住家 張姓校長坦承偷拍

雄檢表示，四月十日獲報五十一歲張姓校長疑涉偷拍特定對象在浴廁內私密影像，由婦幼專組主任檢察官廖偉程、檢察官黃嬿如指揮偵辦，四月廿六日分赴張的住處及任職國小辦公室執行搜索，並將張姓校長拘提到案說明。

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張姓校長到案坦承偷拍犯行，檢方訊後依涉犯兒童及少年性剝削防制條例違反本人意願方法使少年被拍攝性影像、及刑法第三一九條無故攝錄性影像等罪嫌重大，且有滅證事實及逃亡之虞，向法院聲請羈押張姓校長獲准。

據了解，張姓校長偷拍未成年少女浴廁影像並非在校園內，檢方查扣到張男手機、隨身碟等證物後，仍逐一過濾影像比對，也不排除透過影像還原，調查是否還有其他被害人。

陳其邁︰惡性重大 將永不錄用

高市府教育局前天火速撤換張的校長職務，並指派督學代理，八月遴選任新的校長就任。並根據《教育人員任用條例》第三十一條第十三項規定：「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實，昨天宣布「即刻解聘」！市長陳其邁也撂下重話說，該名校長惡性重大，將永不錄用。

據了解，張男歷任林園、鳳山區各一所國小校長，近來通過校長遴選會議，八月要派任三民區一所國小校長，目前各校都維持正常教學及校務運作。

市府已指示，張姓校長曾經任職的校園進行反針孔監測，初步未發現異狀。教育局表示，會積極配合偵辦，只要確有不法情事，教育局絕不寬貸。

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