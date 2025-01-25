全台急凍！明起寒流襲台 除夕清晨低溫下探7度

氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/01/25 17:51

〔記者林志怡／台北報導〕明日春節連假第2天，中央氣象署提醒，隨著寒流影響逐漸明顯，入夜後台南以北氣溫將下降至12至14度，且這波寒流最低溫預計發生在除夕清晨，中部以北、東北部低溫僅7至8度。

中央氣象署預報員張承傳指出，明日水氣增多，下半天起北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，且隨著寒流影響漸趨明顯，尤其基隆北海岸、北部山區有局部較大雨勢，中南部平地則維持多雲天氣。

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張承傳說，明日北部、東北部白天氣溫仍有18至20度，其他地區約21至24度，但下午起各地氣溫下降，入夜後台南以北、宜蘭氣溫將下降到12至14度，其他地區約16至17度，且中部以北3000公尺以上與北部1500公尺以上高山有機會出現降雪。

此外，張承傳表示，下週一至小年夜當天，氣溫還會持續下降，北部、東北部白天氣溫僅12度，中部、花蓮地區約14至15度，南部約16度；除夕至初一清晨仍受到寒流影響，當天整日感受寒冷，但白天有陽光，氣溫稍有回升，北部地區約14至15度，但入夜後至初一清晨仍受到寒流影響，各地氣溫偏低。

張承傳表示，初一白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸上升，北部、東北部白天氣溫約17至18度、中南部20至22度，初二、初三持續回暖，且風向東南至偏南風，初三北部白天氣溫可達22度，中南部約25度，但初四起將有鋒面通過台灣，隨後有大陸冷氣團影響，各地氣溫再度轉冷、降雨增加。

除夕起降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

明、後天降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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