為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全台急凍！明起寒流襲台 除夕清晨低溫下探7度

    氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/01/25 17:51

    〔記者林志怡／台北報導〕明日春節連假第2天，中央氣象署提醒，隨著寒流影響逐漸明顯，入夜後台南以北氣溫將下降至12至14度，且這波寒流最低溫預計發生在除夕清晨，中部以北、東北部低溫僅7至8度。

    中央氣象署預報員張承傳指出，明日水氣增多，下半天起北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，且隨著寒流影響漸趨明顯，尤其基隆北海岸、北部山區有局部較大雨勢，中南部平地則維持多雲天氣。

    張承傳說，明日北部、東北部白天氣溫仍有18至20度，其他地區約21至24度，但下午起各地氣溫下降，入夜後台南以北、宜蘭氣溫將下降到12至14度，其他地區約16至17度，且中部以北3000公尺以上與北部1500公尺以上高山有機會出現降雪。

    此外，張承傳表示，下週一至小年夜當天，氣溫還會持續下降，北部、東北部白天氣溫僅12度，中部、花蓮地區約14至15度，南部約16度；除夕至初一清晨仍受到寒流影響，當天整日感受寒冷，但白天有陽光，氣溫稍有回升，北部地區約14至15度，但入夜後至初一清晨仍受到寒流影響，各地氣溫偏低。

    張承傳表示，初一白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸上升，北部、東北部白天氣溫約17至18度、中南部20至22度，初二、初三持續回暖，且風向東南至偏南風，初三北部白天氣溫可達22度，中南部約25度，但初四起將有鋒面通過台灣，隨後有大陸冷氣團影響，各地氣溫再度轉冷、降雨增加。

    除夕起降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    除夕起降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    明、後天降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    明、後天降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播