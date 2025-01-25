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    水下無減壓住120天 德國工程師成功締造世界紀錄

    德國工程師科赫24日締造水下無減壓生活120天世界紀錄後，跳進加勒比海慶祝。 （記者管淑平攝）

    德國工程師科赫24日締造水下無減壓生活120天世界紀錄後，跳進加勒比海慶祝。 （記者管淑平攝）

    2025/01/25 17:43

    〔編譯管淑平／綜合報導〕德國一名航太工程師在巴拿馬近岸海域，在海中生活了120天，24日回到海面上，成功寫下在無減壓條件下，在水下居住最長時間的世界紀錄。

    這名59歲工程師科赫（Rudiger Koch），24日離開位於海面下11公尺的水下住家，由「金氏世界紀錄」裁判雷伊斯（Susana Reyes）見證，確認他締造這項世界紀錄。科赫說：「這是一場偉大的冒險，現在結束了，我竟然有點遺憾，我非常享受這段時光。」

    之前無減壓水下生活最長時間的紀錄，是由美國南佛羅里達大學生物醫學教授迪圖里（Joseph Dituri），2023年所寫下，他在佛州一處潟湖水下屋，無減壓生活了100天。

    科赫居住的水下艙面積約30平方公尺，他形容艙內所見景色，「當四周安靜下來、天色變暗，海洋透出光芒，那美景真的無法言喻，你必須得親自體驗」。

    這座水下艙距離巴拿馬北部海岸僅15分鐘船程，艙內配備幾乎所有現代生活的必備基本設施，如床、馬桶、電視、電腦、網路，甚至還有一台健身腳踏車，但是沒有淋浴設備；艙外有太陽能板提供電力，另備用發電機。

    水下艙內裝有4台攝影機，24小時記錄科赫日常生活、監測他的心理健康，也做為他一直待在水下的證據。醫生等訪客以及食物，可透過與海面上另一艙室相連的螺旋樓梯管道送入。

    科赫是科幻小說愛好者，這次挑戰是受法國小說家凡爾納（Jules Verne）所著《海底兩萬里（Twenty Thousand Leagues Under the Sea）》中角色尼莫船長（Captain Nemo）啟發。他還特地在水下艙的床邊，擺一本這部19世紀經典科幻小說，陪伴他完成這次史詩般的挑戰。

    他曾在挑戰中途，曾對入艙採訪他的記者說，希望這次經歷，能改變人類對於生活環境的認知，「我們想證明，海洋其實是一個人類可擴展居住環境的可行地點，甚至可能成為常居地」。

    科赫的水下住家。（法新社）

    科赫的水下住家。（法新社）

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