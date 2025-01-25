貝里斯籍油輪馬祖北竿海域觸礁 7船員獲救1人死亡

海巡署漏夜救援，救起7名船員。（海巡署提供）

2025/01/25 17:35

〔記者盧賢秀／新北報導〕1艘貝里斯籍「WEISENNO8」油輪24日深夜在馬祖北竿三連嶼附近疑似觸礁，且船體破損進水情況緊急，船上有8名印尼籍人員待援，海巡署第11巡防區指揮部派巡防艇前往馳援，漏夜救援救起7名船員，但有1名船員則因失足落海，送醫急救後不治。

海巡署第11巡防區指揮部24日晚上21時許通報馬祖海巡隊，北竿三連嶼附近海上有不明目標滯留，經線上PP-10037艇查處發現1艘貝里斯籍「WEISENNO8」油輪疑似觸礁，海巡署金馬澎分署與第11巡防區同步成立應變中心，緊急增派PP-10072、PP-3586、PP-3522及CP-1052巡防艇馳援。

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海巡署指出，因夜間海象惡劣，能見度不佳，且事發地點位在淺礁區，同時申請空偵機前往吊掛，漏夜全力展開海空救援行動，直至今天凌晨3時許救起7名船員，另1名船員則因失足落海，經巡防艇救起送往連江縣立醫院急救後，仍宣告死亡，全案後續將配合連江地檢署、交通部航港局北部航務中心及連江縣政府應處船舶移除及海面油污監控事宜。

海巡署第十一巡防區指揮部表示，「WEISEN8號」在大陸完成維修後，準備前往印尼雅加達，當時該船處於空載狀態，未載貨物，但載有40噸柴油和300公升滑油，事故發生後，航港局北部航務中心立即啟動應變機制，並與海洋保育署、連江縣環保資源局等相關單位保持密切聯繫，持續監控船體狀況，目前沒有油料外洩情形發生。

海巡署漏夜展開救援工作。（海巡署提供）

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