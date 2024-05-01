女兒控性侵 又爆涉性騷女警╱議員批 北捷警涉性騷 考評C還能升官

北市議員林延鳳（左）昨質詢警察局長張榮興（右），揭露一名捷警過往考績差，還涉性騷女警卻繼續升官，她要求警局提檢討報告。（翻攝自台北市議會直播）

2024/05/01 05:30

林延鳳求警局檢討報告 政風處介入調查

〔記者江采蓁、王冠仁／台北報導〕台北市捷運警察隊日前爆出一名小隊長涉嫌性侵自己女兒，北市警局已宣布停職並報請士林地檢署偵辦。台北市議員林延鳳昨日揭露該名小隊長過往考績曾獲差評甚至有性騷女警紀錄，卻能繼續升官，她要求警局提檢討報告，並由政風處介入調查，確保「除惡務盡」。

北市警昨天對此表示，針對這些情節，會將該名小隊長記過兩次，另針對時任捷警隊長追究責任、記申誡兩次。

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小隊長疑有靠山 被害女警隱忍離開捷警

該名小隊長涉嫌性侵女兒之事爆出後，又有媒體接獲爆料，該小隊長曾專找剛調來捷警的女警吃飯，還曾傳「你是我在單位裡最疼的人」、「最喜歡妳、最照顧妳」等訊息騷擾女警，甚至還要同仁將他與女警排班排一起。小隊長疑因與某民代熟識，「背後有靠山」，讓被害女警敢怒不敢言，女警最後選擇離開捷警。

林延鳳則表示，該小隊長自二○一一年從北市保大調至捷警，隔年身兼小隊長，後年再兼副分隊長，三年來考評皆為「適任現職」；但二○一五年出現「B等」差評，由所在三分隊調一分隊並「免兼副分隊長」，當年也被媒體揭露他對女警騷擾，卻在考績評語中隻字未提。

林延鳳提到，媒體爆料被害女警曾向機關主管檢舉騷擾情事，並檢附職務報告及LINE對話等相關事證，傳言指向疑有「有力人士」介入而不了了之，最終反而是女警請調離開。

二○二二年 該員素行太差 隊長給差評

林延鳳再指出，二○一六年捷警再將該小隊長指派兼任副分隊長；二○二二年，由於其素行太差，被隊長評為「多次遭逆控違反紀律，領導統御上有精進之處」，獲「Ｃ等」差評；二○二三年其也被長官評為「強勢，性格尚待改變」，卻反而能升官身兼分隊長一職。

針對這次性侵案，林延鳳批評，四月十六日女兒報警指控其父，到十九日才免兼分隊長；燒到二十二日才連小隊長都拔；再到二十五日深夜新聞曝光後才予停職，且對外宣稱不讓其退休，她質疑，這段期間警察局為何不主動對外說明？

北市警局長︰ 性騷案重啟調查 記兩大過

北市警察局長張榮興表示，該小隊長疑似性侵案因發生時間較遠，案情目前還不明確，但他接獲報案後即呈報檢察官偵辦，警察局一定採取最嚴謹的態度面對；此外，其過往涉嫌性騷案件調查不夠完整，現依初步調查記其兩支大過，調查不周的相關人員也會作懲處，會重啟調查。

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