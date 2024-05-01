嘉義縣警紀連環爆》1警吸毒免職 1警酒駕記大過

嘉義縣警局布袋分局陳姓警員涉吸食安非他命毒品，自家同事在汽車旅館查獲安非他命毒品等證物。（警方提供）

2024/05/01 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣警察局布袋分局一名卅七歲陳姓警員，因服勤時常遲到，且精神萎靡不振，四月廿四日在台南市新營區某汽車旅館遭「自家人」查獲涉嫌吸食安非他命，被依違反毒品罪嫌移送嘉義地檢署，檢方複訊後請回；縣警局隔天召開考績委員會，通過陳員記兩大過，予以免職。

陳員末婚，警察專科學校廿五期畢業，從警已有十五年資歷。今年元月廿二日自台北調回嘉縣布袋分局某派出所服務，因曾遭檢舉浮報加班費，被列為教育輔導人員。

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布袋警分局督勤發現，陳員在每次輪休後，起班常延遲到勤，服勤時精神萎靡不振，經多次告誡未改善，進而實施勤務觀測及風紀探訪，發現他疑有吸毒情事，當即報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組於廿四日下午兩點許，前往台南市新營區某汽車旅館搜索，當場查獲陳員施用安非他命毒品，並查獲約七公克安非他命及吸食器。陳員承坦吸毒，配合採集尿液送驗，尿檢結果尚未出爐。縣警局依警察人員人事條例、公務人員考績法等規定召開考績委員會，通過陳員記兩大過處分，予以免職。

嘉義縣警察局警紀連環爆，在朴子警分局四組任職的王姓警員，預計六月退休。四月廿七日晚間休假與親友餐敘後，酒駕返家，在自家門前與他車擦撞，王員酒測值逾○．五毫克，依公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，縣警局考績委員會記王員一大過處分。

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