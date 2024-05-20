台中賓士媽一中商圈未熄火 國小兒被搶車歹徒載走

歹徒開走賓士車，此時男童還在車上。（警方提供）

2024/05/20 09:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓婦人昨駕駛賓士車到一中商圈，因急著拜拜，車子臨停未熄火，還將就讀國小兒子獨留車內，此時突竄出一名歹徒侵入車內，先示意男童下車未果，索性開走車子後丟包，男童飽受驚嚇向路人求助報案，陳婦得知原委也嚇到目瞪口呆，目前警方已擴大調閱監視器追蹤賓士車去向，全力查緝歹徒中。

台中市第二分局19日上午11點多接獲陳婦報案，稍早臨停在北區育才北路上的賓士車疑遭到拖吊，所轄育才派出所立即派員到場查處，陳婦表示當時是要前往附近土地公廟拜拜，車輛並未熄火、上鎖，並將就讀國小的12歲兒子留在車上，惟返回時車輛已不在現場。

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員警迅速協助向交通大隊查詢車輛是否被拖吊，並調閱相關監視器影像，發現一名身著黑衣男子，騎乘腳踏車路過該車，在賓士車周遭短暫觀望後，試開車門發現可以開啟隨即上車，此時發現男童坐在後座要求下車，惟男童疑受到驚嚇未有反應，加上當時街上人車相當多，歹徒怕事跡敗露急忙將車開走。

接下來歹徒沿育才北路疾駛接著右轉雙十路，直到距案發現場約200公尺遠處，才停車將男童強拉下車，繼續駕車逃逸，男童下車後向路過民眾尋求協助，由民眾將男童載至鄰近合作派出所報案，目前陳婦與男童已至派出所完成筆錄製作，平安返家。

而警方在確認車輛遭竊後，立即通報線上警力攔查圍捕，經調閱相關路口監視器發現，歹徒竊車後疑將車牌拔除，並一路往南方向逃逸，目前已成立專案小組積極追緝歹徒及被盜車輛。

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