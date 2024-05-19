火光片曝！ 熱炒店人行道突傳爆炸聲 疑爆竹類物品放塑膠罐釀禍

不明爆裂物炸人行道，民眾圍觀。（民眾提供）

2024/05/19 10:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一處路口昨晚傳出不明物體爆裂，當下附近正好有一家營業中熱炒店，許多客人吃到一半突然聽到不遠處傳出爆炸聲，同時有火光，一度以為輸電線路問題急報案，警方趕抵採證，發現在該路口人行道上有異常物品外觀燃爆痕跡，幸未造成人員受傷，目前持續釐清案情中。

台中市五分局昨晚近11時許接獲民眾報案，轄內北屯區柳陽東街與興安路口疑似有輸電線路災害，經派員前往查處，未發現有輸電線路發生爆炸災害，也無人員受傷或財損，經員警現場搜尋，發現人行道一異常物品外觀有燃爆痕跡，進一步查訪距現場約30公尺一家營業中的熱炒店。

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有客人向警方說，當場正與友人吃宵夜，突然聽到不遠處傳出伴隨著火光爆炸聲，所有人幾乎都被嚇了一跳，同一時間放下筷子察看，只見人行道上一個不明物品爆炸後，還熏黑了一旁地磚；據了解，該異常物品爆炸後，沒有引發持續類似火藥燃燒，或是噴濺碎片跡象，疑類似爆竹類物品放到塑膠罐中引爆，不除排有人惡作劇。

第五分局表示，目前除由偵查隊鑑識人員採集蒐證現場物品，進一步採證釐清中，經持續調閱附近監視器，發現有一輛出租車在事發時經過，已鎖定車牌追查釐清案情，至於人行道地磚部分，已通知1999人員轉養護單位派員修繕。

異常物品燃爆，轄區警方追查中。（民眾提供）

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