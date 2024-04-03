東華大學實驗室還在燒！恐爆炸消防已撤出 校方：無有毒物質

東華大學理工學院一館4樓實驗室因強震發生火警。（讀者提供）

2024/04/03 19:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕東部海域今天發生規模7.2強震，造成多處災情，東華大學理工學院一館4樓實驗室也發生火警，整棟大樓冒出濃煙火舌，但因現場均是易燃化學品，也有氮氣瓶，為避免危及人員安全及波及其他建物，消防隊目前採取隔離方式並透過降溫控制情勢，經瞭解並無有毒物質。

今早地震發生後，根據讀者所提供現場影像顯示，整棟理工一館因火警陷入濃煙之中，不時還看得出火光四射。校方也發出公告，指理工一館火勢延燒至3樓，而3樓有易爆炸藥品，消防局現場指揮官表示有爆炸可能性，因此消防隊員已撤出，在周邊戒護防止延燒，校方也通知周遭人員及車輛即刻撤離，危險物品更要即刻撤出。

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東華大學校長徐輝明表示，理工學院一館4樓實驗室因受今日地震影響發生火警，校方於上午8時4分向消防隊通報，消防隊也於8時25分時到校。但因現場都是易燃化學品，且有氮氣瓶，擔心會有進一步爆炸情事，所以採取隔離降溫等方式控制場面，目前火勢仍在延燒中。

徐輝明指出，消防隊持續在現場管控火警，以避免火勢蔓延到其他校舍，或危及其他人員安全，救護車也全程現場待命。目前現場無人員受傷，財損方面則要等待救災完成後才能進行盤點作業。

徐輝明提到，實驗室內知化學品均屬一般化學品，雖易燃但無有毒物質，而火警發生後，校方也已同步通報環保局進行環境空氣周界檢測，檢測結果尚無異常；另也隨時向教育部校安中心通報火警現場災損狀況。

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