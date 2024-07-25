五楊高架火燒車瞬間成火球 駕駛、乘客急逃生

五楊高架林口路段傳出火燒車，車上乘客、駕駛及時逃生，但竄出大火引起用路人關切。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/25 15:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高五楊高架昨晚傳出火燒車，因車內有油料等易燃物起火，起火車輛瞬間淪為火球，駕駛及乘客急忙逃生，路人見狀轉報消防到場滅火，因火勢猛烈，吸引用路人關切，起火原因仍待調查釐清。

據了解，這起車禍發生在24日晚間近9時，五楊高架北向38.5K林口路段，國道一隊獲報，1輛轎車起火燃燒，通報線上巡邏車前往查看，通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉輔助車道及外側路肩處理。

請繼續往下閱讀...

警方初步了解，64歲陳姓男子駕車途經五楊高架北上林口路段，發現車輛出現異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨即起火燃燒，警消到場，陳男與車上2名乘客立即衝下車，逃過一劫，未受傷及波及它車，雖佔據路肩，但未回堵。

警方呼籲，用路人上路前確實檢查車輛，避免車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

五楊高架林口路段傳出火燒車，車上乘客、駕駛及時逃生，但竄出大火引起用路人關切。（記者吳仁捷翻攝）

五楊高架林口路段傳出火燒車，車上乘客、駕駛及時逃生，但竄出大火引起用路人關切。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法