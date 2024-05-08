為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

南韓4月氣溫創新高 刷新半世紀來高溫紀錄

南韓宣布今年是有完整氣象紀錄以來最暖的4月，且日平均氣溫比平均高出2.5度以上。圖為示意圖。（美聯社）

南韓宣布今年是有完整氣象紀錄以來最暖的4月，且日平均氣溫比平均高出2.5度以上。圖為示意圖。（美聯社）

2024/05/08 11:37

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署日前宣布，今年4月台灣氣溫「極端偏高」，外媒報導指出，南韓昨也宣布今年是有完整氣象紀錄以來最暖的4月，且日平均氣溫比平均高出2.5度以上。

據《法新社》報導，韓國氣象廳（Korea Meteorological Administration）7日宣布，今年4月的全國平均氣溫，是自1973年設立國家氣象觀測網以來的4月最高紀錄。氣象廳指先前的紀錄是1998年4月創下的14.7度，今年則是14.9度。至於1991年至2020年的4月均溫則是12.1度。

氣象廳也指出，今年4月的日均最高氣溫也達到創紀錄的21.1度，比1991年至2020年的平均值高出2.5度。今年4月單日最高溫則是出現在14日時，當天首爾及江原道地區的白天氣溫甚至飆升至30度左右。

根據聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）指出，亞洲暖化的速度快於全球均速。包含南亞及東南亞的大片地區近期都經歷了熱浪，從緬甸到菲律賓氣溫都創下新紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
義大利野火狂燒！火災1夜超過500起 1週奪4命
2021/08/12 20:57

義大利野火狂燒！火災1夜超過500起 1週奪4命
3-5月地球體溫飆140年來第二高 專家：地球從頭熱到腳
2019/06/19 09:18

3-5月地球體溫飆140年來第二高 專家：地球從頭熱到腳

少子化挑戰 劍聲托嬰：培養孩子獨立自主
在高溫45.5度戶外散步 美國女子被活活熱死
2023/08/08 14:20

在高溫45.5度戶外散步 美國女子被活活熱死
泰國乾旱祈雨 村民潑水「哆啦A夢」取代真貓引熱議
2024/04/30 17:51

泰國乾旱祈雨 村民潑水「哆啦A夢」取代真貓引熱議

這款乳霜有鍍「金」？傲人得獎內幕全曝光
加拿大熱浪狂飆49.6℃ 卑詩省5天內486人猝死
2021/07/01 20:14

加拿大熱浪狂飆49.6℃ 卑詩省5天內486人猝死
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播