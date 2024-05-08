南韓4月氣溫創新高 刷新半世紀來高溫紀錄

南韓宣布今年是有完整氣象紀錄以來最暖的4月，且日平均氣溫比平均高出2.5度以上。圖為示意圖。（美聯社）

2024/05/08 11:37

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署日前宣布，今年4月台灣氣溫「極端偏高」，外媒報導指出，南韓昨也宣布今年是有完整氣象紀錄以來最暖的4月，且日平均氣溫比平均高出2.5度以上。

據《法新社》報導，韓國氣象廳（Korea Meteorological Administration）7日宣布，今年4月的全國平均氣溫，是自1973年設立國家氣象觀測網以來的4月最高紀錄。氣象廳指先前的紀錄是1998年4月創下的14.7度，今年則是14.9度。至於1991年至2020年的4月均溫則是12.1度。

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氣象廳也指出，今年4月的日均最高氣溫也達到創紀錄的21.1度，比1991年至2020年的平均值高出2.5度。今年4月單日最高溫則是出現在14日時，當天首爾及江原道地區的白天氣溫甚至飆升至30度左右。

根據聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）指出，亞洲暖化的速度快於全球均速。包含南亞及東南亞的大片地區近期都經歷了熱浪，從緬甸到菲律賓氣溫都創下新紀錄。

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