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    希臘野火延燒一週釀3死 上萬遊客撤離觀光勝地

    希臘野火延燒一週，上萬旅客和當地居民被迫撤離，當地媒體表示，災害已經造成3人死亡。（法新社）

    希臘野火延燒一週，上萬旅客和當地居民被迫撤離，當地媒體表示，災害已經造成3人死亡。（法新社）

    2023/07/26 10:57

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘近日面臨極端高溫，氣溫飆破40度，許多地區傳出野火肆虐，旅客和當地居民被迫撤離。目前野火延燒一週，當地媒體表示，災害已經造成3人死亡。

    據《路透》報導，一架加拿大航空CL-215水陸兩用飛機在希臘南部的艾維亞（Evia）島執行救火任務時，不慎失控撞上山坡起火燃燒，34歲機師與27歲副駕駛不幸殉職。

    《希臘廣播電視公司》報導，一名41歲的飼養員23日被通報失蹤，近日在艾維亞島上一間被野火燒毀的小屋內發現遺體，據了解，該小屋地處偏遠，交通難以抵達。

    數百名希臘消防員和土耳其、斯洛伐克軍隊合作，試圖撲滅羅得斯島（Rhodes）、科孚島（Corfu）和艾維亞島持續竄起的野火，同時派出飛機、汽車撤離上萬名遊客。

    希臘最大島嶼之一的羅德斯島是該國夏季旅遊勝地之一，每年夏季至少吸引超過150萬觀光客。然而近期野火肆虐，島上大面積土地和建築物被燒毀，至少2萬人被迫撤離。截至週二（25），當地約有3000名觀光客搭飛機離開該島，各國旅行社也取消飛往羅德斯島的航班。

    羅德斯島市長表示，當地正面臨前所未有的考驗，據稱，島上約有10%面積的土地被燒毀。

    報導指出，旅遊業是希臘經濟重要命脈，約佔全國GDP的18%，為國家創造約1/5的就業機會。

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