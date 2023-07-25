希臘羅得斯島野火持續 7/24再撤2千名旅客

希臘旅遊勝地羅得斯島上週二（18日）發生野火，週末已有約2萬人撤離該島，本週一（24日）當地又有2千名旅客撤出。（美聯社）

2023/07/25 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕希臘旅遊勝地羅得斯島（Rhodes）上週二（18日）發生野火，大片林地遭野火吞噬，當局雖試圖撲滅，但至今仍未控制住，儘管週末已有約2萬人撤離該島，但全球知名旅遊集團途易（TUI）表示，截至23日晚間，該集團還有近3.9萬名旅客困在羅得斯島，本週一（24日）透過多架飛機協助，再撤出2千名旅客。

根據《路透》報導，希臘渡假勝地羅得斯島野火持續蔓延，途易集團表示，截至23日晚間仍有近3.9萬名旅客困在羅得斯島，儘管24日安排6架飛機協助撤離，但僅撤出2000人，此外，該企業也已取消所有羅得斯島的旅遊行程直至本週五（28日）。荷蘭外交部方面則對羅得斯島發布旅行示警，提醒民眾暫勿前往該區。

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《路透》指出，希臘羅得斯島消防隊發言人阿托皮奧斯（Ioanis Artopios）向《路透》記者表示，「消防行動從上週二（18日）持續至今，已有消防員從雅典趕來讓部分打火弟兄休息，接替輪班，他們在極端高溫、嚴苛的條件下長時間工作，非常艱辛」，除了透過航空外，希臘海岸警衛隊亦在海岸線巡邏，透過水路疏散旅客，希臘政府表示，這將是希臘有史以來最大的撤離行動。

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