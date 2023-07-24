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    近2萬人逃離希臘羅得斯島野火 遊客驚：我們從天堂掉到地獄

    羅得斯島野火蔓延，島上遊客與居民持續撤離，許多人徒步撤離至避難地點。（法新社）

    羅得斯島野火蔓延，島上遊客與居民持續撤離，許多人徒步撤離至避難地點。（法新社）

    2023/07/24 09:39

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘旅遊勝地羅得斯島（Rhodes）自18日發生野火，火災燒毀大片林地，希臘當局持續救火但尚未控制火勢，島上遊客與居民持續撤離。希臘政府表示，此次撤離行動是希臘有史以來最大規模，自22日至今，羅得斯島已經撤離1.9萬人。有遊客說：「我們從天堂掉到地獄。」

    綜合外媒報導，由於羅得斯島上的野火持續威脅，島上居民與遊客不斷撤離至安全地帶，在學校或避難所避難，也有人在海灘或街道上過夜。有部分遊客表示，他們頂著高溫步行數公里才抵達安全地帶，大火讓樹木被燻黑，道路旁有動物屍體，還有被燒毀的汽車。

    英國遊客費理斯通（Chris Freestone）23日在羅得斯市（Rhodes city）一座體育館中提到：「我們在酷熱天氣裡花4小時走了19公里。」英國遊客莫提默（ Fay Mortimer）說：「這次經歷非常可怕，我一生中從未如此害怕過。」原本要在羅得斯島參加婚禮的墨菲瓊斯（Shane Murphy-Jones）表示，22日晚上他們收到撤離警報，後來前往機場準備返回英國，墨菲瓊斯表示：「我們從天堂掉到地獄，這太瘋狂了。」

    希臘一名消防隊官員表示，羅得斯島的野火已經影響到該島中部和東南部地區約10%的飯店，島上北部和西部地區沒有受到影響，消防隊員仍在島內中部、南部等3處野火前線滅火。希臘政府表示，此次羅得斯島的撤離行動，是希臘有史以來最大規模，包括遊客與居民在內有1.6萬人透過陸路撤離，3000人透過海運撤離。

    羅得斯島野火持續蔓延。（歐新社）

    羅得斯島野火持續蔓延。（歐新社）

    消防隊出動飛機滅火。（路透）

    消防隊出動飛機滅火。（路透）

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