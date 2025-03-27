明起變天！北台灣氣溫驟降10度 清明連假各地多雲、有雨

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/03/27 18:50

〔記者林志怡／台北報導〕近期各地白天氣溫飆破30度，彷彿已經進入夏天。中央氣象署提醒，明起受到鋒面通過影響，北部、東北部清晨起有雨，且白天氣溫明顯下降，從近幾天的32度左右下滑至21度，夜間更只剩15度，其他地區則從入夜起降溫，低溫僅20度或以下，且週末各地感受濕涼。

中央氣象署預報員林定宜說明，明日清晨受鋒面通過影響，北部、東北部氣溫率先轉涼，白天氣溫約21至23度，夜間低溫僅15至16度，中部、東部地區氣溫也將在入夜後逐漸下降，白天氣溫仍可達29至31度，但夜間僅剩18至21度。

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林定宜也指出，隨著鋒面通過，北部、東半部地區清晨起就會有局部短暫雨出現，中南部地區則有零星短暫雨，其他地區仍是多雲到晴的好天氣，且受到鋒面後的東北季風影響，明晚前桃園至台南、基隆北海岸、恆春半島、澎湖金門馬祖、蘭嶼、綠島都會有平均風6級、陣風8級以上的強風。

此外，林定宜說，週六至下週一是一週中最濕涼的期間，北部、東北部低溫僅14至15度，其他地區約16至18度，但週六白天將有降雨空檔，各地雨量相對減少，入夜後則因華南雲系靠近台灣，水氣再度增加，北部、東北部有短暫陣雨，並有局部大雨發生機率，另中部、東部、東南部、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨。

林定宜指出，下週二至下週四期間，則只受到東北季風影響，但各地水氣仍偏多，迎風面北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲，各地氣溫回升幅度有限，大台北地區夜間低溫僅16度，但白天氣溫會逐步回升至21度，中部地區低溫約16度、白天氣溫約26至27度，南部地區低溫約18度，白天氣溫約28至29度。

另，林定宜提到，清明連假期間，東北季風減弱，但水氣仍偏多，北部、東半部、中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

3月28日路上強風特報鄉鎮燈號。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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