轟區桂芝配合中國官媒 陸委會：顧炎武寫廉恥前的人都無廉恥？

北一女國文老師區桂芝。（記者甘孟霖攝）

2025/03/27 18:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德定義中國是「境外敵對勢力」，北一女中國文老師區桂芝近日上中國官媒《央視》節目訪問，大肆批判賴清德「良心何在」。陸委會發言人梁文傑今天反嗆，你說不念顧炎武廉恥一文就會造成沒有廉恥，那在顧炎武寫出這篇文章之前的人，他們都沒有廉恥嗎？你去配合對方黨媒，說出黨媒想要宣傳的語言，這真的不適合。

被問到區桂芝接受中國官媒採訪，是否算是與中共黨政軍合作之樣態？梁文傑在陸委會記者會說，中共是強調「黨媒姓黨，」央視、人民日報、新華社，這三大媒體更是黨媒中的黨媒，所以我相信區桂芝老師應該對央視的屬性是很清楚的。

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梁文傑指出，相信他也知道央視之所以訪問她，是因為她會說出中共想要的東西，所以這件事情的性質，我們認為做為一個公立高中老師，你每天都可以看新聞報導，每天都有中國軍機艦飛來飛去，在這個時候去配合對方的黨媒，然後說出黨媒想要宣傳的語言，這真的不適合。

梁文傑進一步說，因為這件事主要權責還是在台北市教育局，以及她的雇主北一女中，所以我們比較建議由他們去判斷，這樣的老師適不適合在台北市最好的公立女中教書。

梁文傑強調，必須要提醒教育人員，根據「教育人員任用條例」第3條，教育人員之任用應注意其品德及對國家之忠誠這個界線，可能還是必須要遵守的。

對於歐女有無觸犯兩岸條例33條之1，與中共黨政軍之合作行為？梁文傑回應，必須說，因為區桂芝老師是教育人員，她是受到「教育人員任用條例」規範，實際上的主管機關是她的雇主北一女中和台北市教育局，所以我們是希望先從教育人員應該遵守的規範來處理。

此外，有媒體問及，區桂芝接受央視訪問大多是談中華文化，陸委會是否認為提到中華民族、中華文化，就是附和中共想要的東西，也影響到對她國家忠誠的判斷？梁文傑回應，區桂芝受訪大概有兩個意思，第一個是政府不該把中共定義為「境外敵對勢力」，否則他就沒有辦法回大陸看她母親。第二個是她說，最近這十幾年來的課綱都在「去中國化」。

梁文傑直指，關於第一個問題，其實中共有沒有對台灣有敵意，這是客觀事實，不然每天飛機那麼多，飛來飛去是在飛什麼！中國「反分裂國家法」第7條規定，說可就正式結束兩岸敵對狀態進行談判，這個意思是，對中共來說，兩岸還是敵對狀態，這是它們從來沒有否認過的事，為什麼我們要去替它們否認呢？「中共自己都寫在法律條文之中，為什麼我們要去替他否認呢？」而且是由一個高中老師去否認這個事情。

梁文傑批評，第二個是課綱有沒有「去中國化」我不知道？但有少了一些文言文，但並不代表台灣學生的文化素養就會差，就沒有廉恥。你說不念顧炎武的廉恥一文就會造成沒有廉恥，那在顧炎武寫出這篇文章之前的人呢？他們都沒有廉恥嗎？

梁文傑更說，文言文念很多，也不代表就真的有品格，秦檜是進士，他的文言文念得比妳我多太多，但在中國歷史上被視為奸臣。所以說兩邊沒有敵對，或者說台灣在搞去中國化，這些話都是央視想要聽的，想要宣傳的，這就是為什麼我們認為這些話是不適合的。

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