希臘強風高溫釀野火 延燒邁錫尼遺址周圍

希臘30日爆發野火，延燒至邁錫尼遺址周圍。（法新社）

2020-08-31 13:14:56

〔即時新聞／綜合報導〕希臘邁錫尼（Mycenae）遺址附近30日爆發野火，當局緊急撤離遊客，消防單位隨後表示，火勢延燒到遺址的一小部分，並未對博物館造成直接破壞，文化部則表示，將待專家小組評估火災造成的後果。

綜合外媒報導，野火30日午間在阿加曼農（Agamemnon）之墓附近燃燒，迅速擴散至遺址周遭草叢。伯羅奔尼撒（Peloponnese）南部地區消防隊的指揮官科利維拉斯（Thanassis Koliviras）表示，野火延燒至遺址旁，燒掉周遭的乾草，並未破壞博物館。

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文化部也發表聲明表示，邁錫尼周圍爆發野火，經過初步檢查後，未發現有文物受到損害。聲明提到，宮殿東翼、北方倉庫、山頂的古廟區等地受到影響，並補充，將待專家小組評估火災造成的後果。

邁錫尼遺址位於希臘南部，被認為是西元前2千年希臘文明的主要中心之一，王朝巔峰時期統治包括克里特島（Crete）、基克拉澤斯群島（Cyclades）和安納托力亞

半島（Anatolia）部分地區。

由於當地夏季氣候乾燥，強風和高溫相互影響下，希臘每年都要面對不斷爆發的野火，更多次威脅到歷史遺跡。2007年野火延燒至奧林匹亞（Olympia）遺址附近，所幸當地沒有出現嚴重破壞。

希臘30日爆發野火，延燒至邁錫尼遺址周圍。（歐新社）

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