美加州野火燒掉兩個新北市！ 川普發表災難聲明

美國加州野火燃燒面積將近100萬英畝（4046平方公里，約兩個新北市），美國總統川普已發表災難聲明，將提供聯邦資金協助州政府救災。（法新社）

2020-08-23 11:31:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州因乾燥雷暴引發585次野火，目前燃燒面積將近100萬英畝（4046平方公里，約兩個新北市），美國總統川普已於22日發表災難聲明，將提供聯邦資金協助州政府救災。

據加州林業與消防局（Cal Fire）的統計，燃燒最嚴重的兩個區域分別為SCU雷擊區和LMU雷擊區，已成為加州史上第二及第三大野火。SCU囊括了聖塔克拉拉郡、阿拉米達郡、聖華金郡、康特拉科斯塔郡、斯坦尼斯勞斯郡，燃燒面積為33萬9968英畝（約1375平方公里）。

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至於LMU雷擊區，則包括納帕郡、索諾瑪郡、萊克郡、優洛郡、斯坦尼斯勞斯郡，燃燒面積達31萬4207英畝（約1271平方公里），其餘還有多起從數十英畝至數萬英畝的野火。

據《福斯新聞》報導，川普簽署災難聲明後，除了能夠為加州提供資金，還能協助受災地區的災民，例如失業與居住支援等等。加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，感謝川普批准了這份緊急的災難聲明，畢竟加州目前正在和史上罕見的野火戰鬥。

目前大約有1萬3700名消防員正投入救火，至少有10個州已派出地面或空中支援。然而，野火似乎沒有放緩的跡象，加州林業與消防局局長波特（Thom Porter）表示，接下來的幾個晚上消防員都必需繼續救災。

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