軍情動態》美國與希臘在地中海聯演 嚇阻土耳其意味濃厚

美國海軍近期與希臘海軍在地中海進行了聯演，圖為美國伯克級驅逐艦「溫斯頓‧S·邱吉爾號」驅逐艦（前）與希臘埃利級巡防艦「埃岡號」（後）。（歐新社）

2020-08-30 09:56:05

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與希臘關於東地中海的石油氣爭端，至今緊張情勢仍居高不下，而美國伯克級驅逐艦「溫斯頓‧S·邱吉爾號」驅逐艦（USS Winston S. Churchill, DDG-81）更在近期與希臘海軍在地中海進行了聯演，嚇阻土耳其意味濃厚。

據《Defence Blog》報導，透過北約作戰與戰術程序，美國「溫斯頓‧S·邱吉爾號」與希臘埃利級巡防艦「埃岡號」（F 460）近期在地中海完成聯合演訓，企圖建立起夥伴關係，「溫斯頓‧S·邱吉爾號」號指揮官安東尼（Brian Anthony）表示，「今天的演訓將使「溫斯頓‧S·邱吉爾號」與北約夥伴進行長期合作」。

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《Defence Blog》指出，他還說，「能與希臘一起深化我們的區域海事安全是一種榮幸」。美國海軍會與盟國及夥伴國進行例行訓練，加強區域海上安全，建立安全標準，以增強機動性及互操作性，只不過這次演訓的海域是在敏感的東地中海區域，土耳其亦對這次的美國與希臘聯演感到不滿。

「溫斯頓‧S·邱吉爾號」是於8月10日離開維吉尼亞州諾福克港，進行排定的部署，以維護海上安全並確保進出航線自由，嚇阻一切侵略行為，捍衛美國與盟友及夥伴在全球的利益。

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