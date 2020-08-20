亞馬遜大火延燒 瀕危鸚鵡棲地受威脅

亞馬遜雨林野火延燒，野生紫藍金剛鸚鵡棲地受到威脅。（法新社資料照）

2020-08-20 17:19:01

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜地區正面臨大規模森林野火，潘特納爾濕地（Pantanal）也面臨近20年以來最嚴重的大火，居住在此地的稀有鳥類紫藍金剛鸚鵡（hyacinth macaw）也因棲地被破壞，面臨危機。

綜合外媒報導，位在巴西、玻利維亞和巴拉圭的潘特納爾濕地是全球最大的濕地，也是紫藍金剛鸚鵡在全球最大的棲地。據報導，大規模的野火已導致當地12%的植被消失。紫藍金剛鸚鵡研究院（Arara Azul Institute）表示，全球野生紫藍金剛鸚鵡僅有6500隻，全數皆生活在巴西，隨著氣候變遷，這些鸚鵡恐瀕臨絕種。

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馬托格羅索州（Mato Grosso state）牧場、鳥類保護區業主巴雷托（Ana Maria Barreto）表示，自己和家人過去數十年來致力維護環境，親眼看見野火破壞這一切相當難過。據報導，巴雷托的牧場約70%被燒毀。巴雷托表示，這是前所未有的災難，並提到，牧場內約有700到1000隻紫藍金剛鸚鵡，是全球已知規模最大的金剛鸚鵡群體。

紫藍金剛鸚鵡研究院院長古德斯（Neiva Guedes）指出，在爆發野火後多數鸚鵡以飛往更安全的地區，但鸚鵡很快將面臨沒有糧食的危機，這將是影響紫藍金剛鸚鵡生存的最大原因。古德斯補充，紫藍金剛鸚鵡主食為水果和堅果，隨著雨林野火持續燃燒，鸚鵡的糧食也將被燃燒殆盡。

潘特納爾濕地過去經常因為雷擊，引起小規模野火，但專家指出，今年的野火危機主要是人類活動所害，放火清除森林砍伐地，作為牧地或耕地。

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