隧道被改造成攀岩場 攀岩者：這是天上掉下來的禮物

巴塞隆納隱藏一條隧道是攀岩者的秘密基地，裡面有上千種攀岩點。（路透）

2024/07/23 22:15

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙巴塞隆納隱藏一條隧道是攀岩者的秘密基地，裡面有上千種攀岩點，而將這邊改造成攀岩場的桑切斯（Manolo Sanchez）表示，「看到攀岩更加普及，就是我收到的最大回報」。

根據《路透》報導，巴塞隆納的富瓦薩達隧道（Foixarda tunnel）裡有著數千個不同形狀、顏色和大小的攀岩點，並免費提供給所有人，因此成為攀岩者的天堂，此外也因為這條隧道，讓攀岩這項運動更加普及。

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將隧道改造成「攀岩健身房」的桑切斯說：「對我來說改造成攀岩場獲得的最大回饋，就是看到越來越多人喜愛這項運動。令我難以置信的是，攀岩這項受眾較小的運動竟然有一天能成為奧運的項目。」

桑切斯的兒子卡雷拉（Sanchez Carrera）表示「自己也是一名攀岩者，很感謝父親，多虧他，才能讓更多人認識攀岩這項運動，並且，如果沒有這條隧道，就無法造就這麼多人成為攀岩者」。攀岩者德塔西斯（Martina Detassis）則說，「攀岩是一項燒錢的運動，需要場地費和攀岩工具等費用，而這裡供大家免費使用，對我們來說就是一份天上掉下來的禮物」。

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