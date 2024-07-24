凱米持續增強！各地風雨陸續加劇 台東下午起颳焚風

中央氣象署預報員劉宇奇24日說明凱米颱風動向。（記者蔡昀容攝）

2024/07/24 09:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風持續增強，暴風圈並接觸陸地。中央氣象署今（24日）8點40分預報，今明（25日）兩天颱風影響最為劇烈，要留意強風和劇烈豪雨，今下午各縣市風力可能達10至11級，颱風中心登陸點附近「風速非常強」，預估達13、14級，台中以南山區、宜蘭山區要留意「超大豪雨」。此外，台東今天位於背風側，下午到入夜可能有焚風，花蓮也可能出現36度以上高溫。

氣象署預報員劉宇奇表示，今天白天北部、東半部風雨大，中南部及澎湖風雨逐漸轉強；颱風中心今晚明晨通過台灣時，風雨最劇烈，明天西半部風雨持續且雨勢頗大，後續隨著颱風接近華南地區，金門、馬祖25日至26日清晨仍要留意颱風影響。

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劉宇奇進一步說明，颱風上午8點在宜蘭東南東方210公里海面，將朝西北西方向、往台灣東北部陸地前進，颱風中心預估今天深夜從宜花登陸，隨後經過北部陸地，明天清晨到上午至海峽北部；這段時間對台影響最劇烈。

浪高方面，東海岸已偵測到5米浪高，恆春半島等地也來到2米以上，風浪正逐步增強，今天有些海岸預估可達6米。

風力方面，蘭嶼偵測到11級強陣風，彭佳嶼10級，中部以北及東半部沿岸今早普遍達7到9級。今早到中午預報，沿海有機會達8至9級，台東、綠島、蘭嶼、澎湖可能達9、10級以上；下午則進一步增強，各縣市有機會來到10到11級，嘉義、台北、南投逐步增強至8到9級。

颱風目前預估往宜蘭前進，但不排除會南北擺盪。劉宇奇說，宜蘭近傍晚時，預估達12至13級強陣風，入夜之後，颱風中心登陸點附近，可能達到13、14級非常強的風速，要特別留意。

從雨量資料可見，太平山昨天到今天累積超過200毫米，今天迎風面主要偏向東北風，北部和東北部雨勢會越來越大，下半天中部、南部雨量也增強，颱風中心今晚至明晨通過時，本島風雨最為劇烈，西半部尤其中南部山區雨勢可觀，台中以南山區、宜蘭山區可能達「超大豪雨」等級。

明顯可觀的風雨，會持續到25日白天，26日颱風遠離，風雨才會逐步趨緩，但中部、南部水氣仍多，26日會有持續性局部性大雨甚至豪雨。

除了風雨，台東今是背風面，下午到入夜可能有焚風，花東有可能出現局部36度高溫，並從下午持續到入夜；金門溫度也高，已發布高溫資訊警示。

劉宇奇補充，過去這段時間，颱風結構增強，從衛星雲圖來看，可見中心環繞出颱風眼趨勢，顯示颱風達一定強度，今天入夜到深夜，中心眼預估往宜花前進，中心眼周遭風雨強烈，威脅登陸點附近地區。他說，颱風的移動速度，不排除因接觸地形而拖慢速度，要待颱風再接近一點，並繼續觀察。

凱米颱風接近台灣，中央氣象署24日上午8點40分說明風雨預測。（中央氣象署提供）

凱米颱風接近台灣，中央氣象署24日上午8點40分提醒，台東位於背風側，可能出現焚風，花東地區有機會出現36度以上高溫。（中央氣象署提供）

凱米颱風接近台灣，中央氣象署24日上午8點40分說明降雨預測。（中央氣象署提供）

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