拜登退選重振矽谷支持力道 有助削弱挺川普動能

拜登退選改由賀錦麗披掛上陣後，賀錦麗22日首度公開露面，在白宮接見美國國家大學體育協會（NCAA）各項賽事冠軍隊。（路透）

2024/07/23 19:25

〔編譯管淑平／綜合報導〕矽谷在電動車龍頭「特斯拉」執行長馬斯克（Elon Musk）、著名投資人安德立森（Marc Andreessen）等幾名重量級人士，陸續公開支持共和黨總統候選人川普後，挺川聲量擴大。但隨著總統拜登退出選舉，重振了科技界的民主黨支持者，扭轉先前的悲觀情緒，並且可能削弱挺川勢力的動能。

《紐約時報》22日報導，儘管民主黨長期以來在矽谷居主導地位，但是在本屆大選選戰中，科技界對拜登並沒什麼熱情，許多民主黨支持者異常安靜，像重量級金主、「領英」（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）這樣仍高分貝挺拜登者，則面臨抨擊。然而，這種不願發聲支持拜登的沉默，在拜登21日宣布退選，並全力支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐白宮後有了轉變，科技界的民主黨支持者情緒高漲。

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風險投資公司Eniac Ventures投資人梅塔（Nihal Mehta）道出網路上和業內群組的興奮之情，「大家都熱血沸騰」，他的一些社媒群組、尤其是有印度裔科技人士成員的群組，更對印度裔的賀錦麗披掛上陣感到非常興奮。Bloomberg Beta投資人巴哈特（Roy Bahat）發文寫道：「各位，這是民主的時刻」；雲端儲存公司Box執行長李維（Aaron Levie）的發文說，拜登展現了「驚人的領導力」，「現在讓我們一起前進！」

這股能量與士氣的重振，與先前民主黨支持者，對科技界具有影響力的聲音表態挺川的失望情緒，形成鮮明對比。直到上週，出於對拜登政府的科技政策和監管措施的擔心和不滿，矽谷政治風向似乎還正在向右轉，對拜登僅存的支持，主要是出於反川，而非對他的直接肯定。川普選擇與矽谷頗有淵源的范斯（J.D. Vance）為副手、以及遭槍擊後共和黨黨代表大會上展現的氣勢，更讓民主黨倍感沮喪。

拜登退選重新振奮了科技界的自由派，並且可能削弱親川普保守派在矽谷的氣勢，吸引更多富有的科技高層支持民主黨候選人。李維表示，他和其他十幾名科技和商界人士討論後，都對11月的選舉感到樂觀。風投公司Upfront Ventures投資人蘇斯特（Mark Suster）估計，他接觸的科技界人士中，四分之三對拜登退選感到高興，他們不會支持川普。

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