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直擊！花蓮市區狂風吹落磚造女兒牆砸中車輛 婦人及男童命危

白車後車廂遭砸中，傳出1人失去生命跡象。（消防局提供）

白車後車廂遭砸中，傳出1人失去生命跡象。（消防局提供）

2024/07/24 19:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強烈颱風凱米今天下午路徑偏移往花蓮移動，氣象局傍晚5點半最新一報指出，疑似受地形影響向南偏移，在花蓮外海打轉，甚至可能在花蓮登陸，未來趨勢仍會朝西北移動，造成花蓮今天傍晚5點後突然狂風大作，花蓮市區傍晚5點出現14級陣風，市區路樹大量傾倒折斷、招牌掉落，還有車輛遭屋頂掉落的磚造女兒牆砸中，造成車內1婦人失去生命跡象，男童也意識不清分別送醫。

花蓮市今天傍晚5點後狂風大作，平均陣風9級、最強陣風高達14級、每秒風速43公尺，花蓮市中山路土地銀行對面藥師公會的招牌直接被狂風吹落，砸在道路正中央；花蓮市中興路的全家超商前，突然大樓屋頂鐵皮被吹掀，連帶把前方磚造女兒牆整片翻倒、從6樓高度掉落，直接砸中路上一輛白車的後車廂，磚塊水泥塊掉落一地，消防趕到現場發現後座有1婦人失去生命跡象、男童意識不清，分別送往慈濟及門諾醫院，被住在對面的民眾拍下驚險畫面！

風強雨驟讓花蓮市美崙、花蓮漁港感受明顯風力，尚志路一帶樹木更是倒一片，民眾開車要急忙回家躲避，車輛得不斷閃躲卡在道路中間的樹枝，中央路慈濟醫院前也淹水、行道樹同樣斷掉在馬路中間，民眾直呼「這個風速也太可怕」、「花蓮好多年沒有這麼大的颱風了」！

不少花蓮民眾手機都收到國家警報「將出現12級平均風或14級陣風以上風力」，市區中央路慈濟醫院前路段還淹水，消防車、救護車忙得不可開交，還有民眾在LINE群分享「看到社區其他戶裝在窗戶外的鐵框，直接被狂風拔起吹走」；也有民眾拍下影片，花蓮市區美崙中興路全家超商前，還有大樓屋頂廣告看板掉落，直接砸中停在下面的轎車後車廂！花蓮、吉安也多處停電，包括吉安鄉永安、福興村都傳出停電，台電表示，停電戶數還在統計中。

中興路全家前車輛被屋頂狂風吹掀 的鐵皮砸到，傳出1人失去生命跡象。（民眾提供）

中興路全家前車輛被屋頂狂風吹掀 的鐵皮砸到，傳出1人失去生命跡象。（民眾提供）

白車後車廂遭砸中，傳出1人失去生命跡象。（消防局提供）

白車後車廂遭砸中，傳出1人失去生命跡象。（消防局提供）

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