丟錯就慘！彰化縣中秋垃圾回收 這6類混淆最高罰6千

中秋節應景的柚子，其皮屬於生廚餘，可堆肥再利用，彰化縣環保局提醒不能與熟廚餘混合。 （記者張聰秋攝）

2024/09/06 21:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕中秋月圓人團圓，然而過節後隨之而來的大量垃圾，如何正確分類和回收成為環保關鍵。彰化縣環保局提醒，未依規定做好分類，垃圾會被退回，嚴重者可開罰1200元至6000元不等。

環保局指出，做好分類，既是對環境的保護，也能避免垃圾被拒收或被罰錢，讓中秋過節更安心。以下是中秋常見垃圾的分類指南，讓大家過節不忘環保，避免麻煩上身！

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一、月餅禮盒：

月餅的包裝通常包含紙盒和塑膠隔板或薄片。紙盒可回收作為紙類，而塑膠隔板或薄片則屬於塑膠類回收。鋁箔紙、紙托等應作為一般垃圾丟棄。建議大家將完好的禮盒重複利用，當作收納盒，既環保又實用。

二、柚子皮：

中秋必吃的柚子，其皮屬於生廚餘，可堆肥再利用，切記不能與熟廚餘混合。

三、烤肉工具及一次性餐具：

烤肉後常見的一次性塑膠餐具、紙杯、紙餐盤等，需沖洗乾淨再進行回收。塑膠餐具屬於塑膠類回收，紙杯和紙餐盤則歸入紙容器回收。

四、金屬類垃圾：

啤酒罐、瓦斯罐、烤肉架等屬於金屬回收。使用過的瓦斯罐需完全洩氣後丟入回收桶。完好的烤肉架、卡式爐建議重複使用，節省資源。

五、廚餘分類：

彰化縣廚餘分為生廚餘和熟廚餘兩類。未烹煮過的水果皮、蔬菜殘渣屬於生廚餘；烹煮過能餵豬的屬於熟廚餘。

六、不能回收的垃圾：免洗筷、沾有油污的塑膠袋、鋁箔袋等屬於一般垃圾，應打包丟入垃圾車。

民眾吃完月餅，留下的紙托，應以一般垃圾處理。（記者張聰秋攝）

民眾享受美食也要做環保。（記者張聰秋攝）

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