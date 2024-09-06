獨家》國寶畫師顏振發與老東家「撕破臉」全美戲院反擊說話了

國寶級電影看板畫師顏振發現正駐村於藍晒圖文化園區專心創作。（記者王姝琇攝）

2024/09/06 18:17

〔記者王姝琇／台南報導〕國寶級電影看板畫師顏振發在全美戲院對面騎樓作畫的經典景象恐不復見！近日傳出顏振發與舊東家全美戲院鬧不合，憤而搬離，現正駐村於藍晒圖文化園區專心創作，準備首次個人畫展。

顏振發近日與全美戲院以「理念不合」分道揚鑣，全美今日戲院手繪看板文創研習營也宣告暫停。顏振發指控，他搬離原址後全美戲院「擅自扣留」侵占其畫作，畫室換鎖讓他不得其門而入；也提及之前為戲院作畫帳目不清「金額都隨便給」，甚至連日前為Gucci打造藝術牆，也遭到不合理扣除金額，而非最初談好的30萬；對戲院種種作法不能理解，但礙於僅口頭而非白紙黑字，讓他求討無門，如今他與全美戲院撕破臉，只想取回自己的畫作，專注在油畫創作領域。

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各種理由推託未能交件 致戲院無法按原定期程作業

全美戲院負責人吳俊漢回應，今年5月左右，顏振發就因炎熱高溫影響健康而暫停作畫，戲院曾釋出善意讓他在冷氣房作畫，卻遭到拒絕，但後續老師又以各種理由推託未能交件，導致戲院無法按原定期程進行相關作業，只好請來其他畫師幫忙，尤其為趕上台灣文博會展期，特別商請其他老師傅協助繪製「巷仔Niau」巨型看板，4個多月來不作畫、不交件又溝通無果，已經嚴重影響整體經營。

至於Gucci手繪藝術牆創作部分，吳俊漢解釋，圖面設計做了修改，加上顏振發「恐高」無法於高處作畫，事前溝通時都沒有表明，導致開工後又緊急商請台南知名藝術家蔡濰任協助才完成，期間也多次與顏振發溝通，都未能得到正面回應，絕無不合理扣除金額；此外，顏振發之前畫作都已付清款項，原本就是戲院財產，絕非侵占。

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