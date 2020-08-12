為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    數千起火災當沒看見？ 巴西總統仍稱亞馬遜野火是「謊言」

    巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）11日指出，亞馬遜雨林的火災就是一場「謊言」，堅決否認火災的存在，圖為近日阿普伊發生的火災。（路透）

    巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）11日指出，亞馬遜雨林的火災就是一場「謊言」，堅決否認火災的存在，圖為近日阿普伊發生的火災。（路透）

    2020-08-12 11:52:10

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）11日指出，亞馬遜雨林的大火就是一場「謊言」，堅決否認火災的存在，完全不理巴西政府的數據，更發起挑戰，稱從巴西東部城市起飛，朝亞馬遜州方向前進，完全不會看到任何火光。

    據《路透》報導，波索納洛不認亞馬遜大火已經不是第一次，他去年同樣否認了火災的存在，引起外界批評，而今年他仍維持一貫的說法，就算《路透》記者親眼目睹亞馬遜小鎮阿普伊的火場濃煙從地平線上升起，他仍堅稱火災故事就是「謊言」。

    《路透》指出，2019年8月是巴西亞馬遜雨林大火紀錄最嚴重的8月，然而，今年的狀況可能會更糟，根據巴西國家太空研究院（Inpe）統計，8月才過完10天左右，該地已經發生超過1萬起的火災，較去年同期多出17%。

    但波索納洛12日卻否認這件事，甚挑戰國外代表，稱他們可以從巴西東部飛到亞馬遜州（State of Amazonas）首府馬瑙斯（Manaus），行程中不會有任何火光，波索納洛稱，「亞馬遜大火的故事是個謊言，而我們一定要用真實的數字來反擊」。

    去年波索納洛曾干預國家太空研究院，僅因該研究院公佈了亞馬遜森林砍伐的數據，機構負責人便遭解雇，針對亞馬遜雨林區，波索納洛稱巴西有能力自己保護該區，而亞馬遜是一片富含水氣的森林，可以保護自己不會著火。

    專家表示，熱帶雨林中的火災並非自然現象，通常都屬人為，因為要清除森林砍伐地，轉作牧場使用，而截至7月為止，儘管今年7月份森林砍伐率為15個月來首次下降，但過去的12月內，森林砍伐率較同期上升34.5%，而《路透》亦指出，巴西從5月就開始派軍至雨林區滅火，儘管波索納洛否認火災的存在。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》巴西死亡數破10萬 總統波索納洛信徒成亡魂
    2020-08-09 14:40

    武漢肺炎》巴西死亡數破10萬 總統波索納洛信徒成亡魂
    野火增長威脅物種 專家警告：亞馬遜雨林恐在20年內崩潰
    2020-08-08 15:24

    野火增長威脅物種 專家警告：亞馬遜雨林恐在20年內崩潰
    家樂福旁 新店最大都更案即將公開

    家樂福旁 新店最大都更案即將公開
    全球最大濕地野火倍增 巴西派軍滅火
    2020-08-01 13:15

    全球最大濕地野火倍增 巴西派軍滅火
    巴西逾10萬確診！重災區擬建臨時醫院 新任衛生部長質疑
    2020-05-05 10:15

    巴西逾10萬確診！重災區擬建臨時醫院 新任衛生部長質疑
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    國際今日熱門
    2020-08-11 13:11

    港外國記者會聲援黎智英 中外交部駐港公署：沒有絕對的新聞自由

    2020-08-11 12:30

    防關鍵技術洩漏 日本文科省令大學設立專責部門

    2020-08-11 14:02

    巧合？南韓中部、濟州連續49天降雨 雙雙刷新紀錄

    2020-08-11 12:26

    貝魯特港口傳發現20化學物質容器、1外洩中 專家急處置防炸

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播