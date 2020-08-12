數千起火災當沒看見？ 巴西總統仍稱亞馬遜野火是「謊言」

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）11日指出，亞馬遜雨林的火災就是一場「謊言」，堅決否認火災的存在，圖為近日阿普伊發生的火災。（路透）

2020-08-12 11:52:10

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）11日指出，亞馬遜雨林的大火就是一場「謊言」，堅決否認火災的存在，完全不理巴西政府的數據，更發起挑戰，稱從巴西東部城市起飛，朝亞馬遜州方向前進，完全不會看到任何火光。

據《路透》報導，波索納洛不認亞馬遜大火已經不是第一次，他去年同樣否認了火災的存在，引起外界批評，而今年他仍維持一貫的說法，就算《路透》記者親眼目睹亞馬遜小鎮阿普伊的火場濃煙從地平線上升起，他仍堅稱火災故事就是「謊言」。

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《路透》指出，2019年8月是巴西亞馬遜雨林大火紀錄最嚴重的8月，然而，今年的狀況可能會更糟，根據巴西國家太空研究院（Inpe）統計，8月才過完10天左右，該地已經發生超過1萬起的火災，較去年同期多出17%。

但波索納洛12日卻否認這件事，甚挑戰國外代表，稱他們可以從巴西東部飛到亞馬遜州（State of Amazonas）首府馬瑙斯（Manaus），行程中不會有任何火光，波索納洛稱，「亞馬遜大火的故事是個謊言，而我們一定要用真實的數字來反擊」。

去年波索納洛曾干預國家太空研究院，僅因該研究院公佈了亞馬遜森林砍伐的數據，機構負責人便遭解雇，針對亞馬遜雨林區，波索納洛稱巴西有能力自己保護該區，而亞馬遜是一片富含水氣的森林，可以保護自己不會著火。

專家表示，熱帶雨林中的火災並非自然現象，通常都屬人為，因為要清除森林砍伐地，轉作牧場使用，而截至7月為止，儘管今年7月份森林砍伐率為15個月來首次下降，但過去的12月內，森林砍伐率較同期上升34.5%，而《路透》亦指出，巴西從5月就開始派軍至雨林區滅火，儘管波索納洛否認火災的存在。

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