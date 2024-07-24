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三峽五寮里長救災遭挖土機壓頭 救出已無生命徵象送醫不治

新北市消防局第五大隊長鍾世銘、義消大隊長吳琪銘、三峽分局長率隊趕往在風雨中救援，今天下午五時許救出受困的五寮里長，失去呼吸心跳命危，到院後家屬放棄急救。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局第五大隊長鍾世銘、義消大隊長吳琪銘、三峽分局長率隊趕往在風雨中救援，今天下午五時許救出受困的五寮里長，失去呼吸心跳命危，到院後家屬放棄急救。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/24 18:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕凱米颱風來襲，新北市三峽傳出五寮里長王金生今天到內詩朗產業道路勘災，因座車遭土石掩埋，他駕挖土機要救車時，遭風雨肆虐的道路土石鬆軟，無法承受數噸重挖土機，導致翻覆壓中里長，包括新北市消防局第五大隊長鍾世銘、義消大隊長吳琪銘、三峽警分局長劉文雄率大埔義消等30餘名消防、義消、員警冒大雨救援近兩小時，下午5時許救出王金生，但失去生命徵象，消防緊急送醫，到院後家屬放棄急救。

消防、警方到場，釐清案發處為五寮里內詩朗產業道路，過尚義橋約200公尺左邊岔路處進入，因現場產業道路狹小，無法到達地點，數十人徒步上山，接觸患者後，發現遭挖土機壓住頭部，消防架起簡易救助架，30餘人合力移動挖土機救出60餘歲王金生，但失去生命徵象，緊急到院並不樂觀，家屬放棄急救。

三峽分局長劉文雄率鑑識人員到場勘察，現場為台7乙線深入產業道路，小徑非常崎嶇難行，家人都不知道他行蹤，初判里長開怪手探勘路徑時，疑因土石鬆滑造成怪手反遭壓成重傷。

義消第五大隊長吳琪銘率義消趕往參與救援，據了解，因里長傷重病情不樂觀，後續將與市政府全力協助里長家屬後續事宜。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘、義消大隊長吳琪銘、三峽分局長率隊趕往在風雨中救援，今天下午5時許救出受困的五寮里長，失去呼吸心跳命危，到院後家屬放棄急救。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局第五大隊長鍾世銘、義消大隊長吳琪銘、三峽分局長率隊趕往在風雨中救援，今天下午5時許救出受困的五寮里長，失去呼吸心跳命危，到院後家屬放棄急救。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局第五大隊長鍾世銘、義消大隊長吳琪銘、三峽分局長率隊趕往在風雨中救援，今天下午五時許救出受困的五寮里長，失去呼吸心跳命危，到院後家屬放棄急救。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局第五大隊長鍾世銘、義消大隊長吳琪銘、三峽分局長率隊趕往在風雨中救援，今天下午五時許救出受困的五寮里長，失去呼吸心跳命危，到院後家屬放棄急救。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局第五大隊長鍾世銘、義消大隊長吳琪銘、三峽分局長率隊趕往在風雨中救援，今天下午五時許救出受困的五寮里長，失去呼吸心跳命危，到院後家屬放棄急救。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局第五大隊長鍾世銘、義消大隊長吳琪銘、三峽分局長率隊趕往在風雨中救援，今天下午五時許救出受困的五寮里長，失去呼吸心跳命危，到院後家屬放棄急救。（記者吳仁捷翻攝）

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