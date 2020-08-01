全球最大濕地野火倍增 巴西派軍滅火

巴西潘特納爾濕地7月出現1669起野火，創下22年來新紀錄。（法新社）

2020-08-01 13:15:07

〔即時新聞／綜合報導〕潘特納爾濕地（Pantanal）是全球最大的濕地，孕育多樣種生物，根據巴西當局統計，今年7月潘特納爾濕地爆發1669起野火，數量約為去年同期的3倍，創下22年來的新紀錄，巴西政府也派遣軍隊到當地控制火勢。

綜合外媒報導，根據巴西國家太空研究院（INPE）統計數據，巴西潘特納爾濕地在今年7月共出現1669起野火，自1998年有紀錄以來，當地情勢最糟糕的一個月，先前的紀錄為2005年7月的1259起。今年截至7月的火災總數，共出現4203起野火，相較去年同期增加2倍。巴西國防部表示，已派出5架軍機和320名軍人前往潘特納爾濕地地區撲滅大火。

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潘特納爾濕地位在亞馬遜雨林的南部邊緣，範圍從巴西橫跨至巴拉圭和玻利維亞，擁有豐富的生物多樣性，但巴西政府疏於保育的態度也引發大量批評，使巴西保護亞馬遜和潘特納爾的壓力不斷增加。

環保主義人士指責巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），不願正視氣候變遷，波索納洛推動的農地、礦業政策也加劇大火。據報導，波索納洛自去年起，將亞馬遜地區大量土地改為農業或工業用地，以促進經濟發展，導致亞馬遜大火情勢惡化。

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