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    野火增長威脅物種 專家警告：亞馬遜雨林恐在20年內崩潰

    巴西亞馬遜地區7月出現6803起野火，專家警告，亞馬遜正瀕臨危險的轉捩點，恐在20年內崩潰並造成災難性影響。（法新社）

    巴西亞馬遜地區7月出現6803起野火，專家警告，亞馬遜正瀕臨危險的轉捩點，恐在20年內崩潰並造成災難性影響。（法新社）

    2020-08-08 15:24:32

    〔即時新聞／綜合報導〕根據今（8）日公布的最新數據，7月巴西亞馬遜雨林的野火數量相較去年同期增加28%，專家警告，亞馬遜正瀕臨危險的轉捩點，恐在20年內崩潰並造成災難性影響。

    綜合外媒報導，巴西國家太空研究院（INPE）統計，亞馬遜地區7月共出現6803起野火，儘管這項數據未達到去年高峰值，但環保團體表示，野火災情可能在本（8）月底激增，並持續更長的時間。

    根據巴西綠色和平組織分析顯示，7月30日單日就出現超過千起野火，是自2005年以來7月單日最多的野火紀錄。巴西亞馬遜環境研究院（IPAM）主任阿倫卡（Ane Alencar）表示，這是個糟糕的警示，已經可以預測8月會是相當艱難的月份，而9月並不會好轉。

    綠色和平組織森林項目總監瓊絲（Anna Jones）指出，亞馬遜正瀕臨危險的轉捩點，科學家警告，亞馬遜可能在不到20年的時間內崩潰，對當地土著、野生動植物、健康和氣候造成災難性影響。

    美國太空總署（NASA）也在月初表示，北大西洋熱帶地區的地表溫度正在升高，導致亞馬遜河南部地勢變得乾燥易燃，傳統用於農業或土地清理的「焚田」可能導致失控的大火。

    環保主義人士則指責巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）推動的多項政策加劇大火。據報導，波索納洛自去年起，將亞馬遜地區大量土地改為農業或工業用地，以促進經濟發展，導致亞馬遜大火情勢惡化。

    據報導，亞馬遜大火將嚴重威脅美洲虎、食蟻獸和候鳥等生活在當地的物種。玻利維亞去年出現超過5.5萬起野火，約有640萬公頃的土地受災，估計有2413個物種因為棲地喪失而處於危險之中，巴西則出現超過7.2萬起野火，同樣創下新紀錄。

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