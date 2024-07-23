為合照太靠近英國皇家騎兵 中國大媽遭馬兒「猛咬教訓」

近期有一名中國大媽為了跟英國騎兵合照，沒有保持安全距離、太靠近騎兵，結果慘遭馬兒狠狠猛咬教訓。（圖擷取自「BUSKA IN THE PARK」YouTube頻道）

2024/07/23 20:57

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人自幼被教導，前往國內外各處景點參觀時，務必遵守當地規定，避免發生受傷等意外。英國著名觀光勝地「騎兵衛隊博物館」（Household Cavalry Museum），由於室外常駐皇家騎兵與馬兒，英姿吸引許多遊客前往觀賞、拍照，但近日卻傳出，有一名中國大媽為合照太靠近騎兵，慘遭馬兒狠狠猛咬教訓。

綜合外媒報導，YouTube頻道「BUSKA IN THE PARK」在本月21日上傳一段與「皇家騎兵」（The Kingsguard）有關的影片，在網上掀起熱議。根據影片畫面顯示，許多遊客聚集在一名騎著黑馬的皇家騎兵附近，並輪流上前、保持一定距離與他們合照，不過若有遊客太過靠近騎兵或故意伸手觸碰馬兒韁繩，便會立即遭性情敏感的馬兒驅趕。

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影片還顯示，輪到一群中國遊客輪流上前合照，期間馬兒已出現越發暴躁的情況，有人朝馬兒比讚時，馬兒甚至一臉不耐煩地試圖攻擊對方。接著一名身穿黑衣的中國女子，迅速衝上前想與其合照，結果疑似太過靠近騎兵和馬兒，讓馬兒直接朝她手臂狠狠猛咬，讓女子當場痛得放聲尖叫「歐買尬」，事後更疑似傷口太痛而直接暈倒。

畫面曝光後，立即掀起各國網友熱議，更有不少中國小粉紅看到後，紛紛氣得指控影片中的皇家騎兵，常常故意引導馬兒去咬中國遊客，聲稱訓練有素的馬兒絕對不會無故亂咬人。但這群小粉紅的指控，立即遭大批網友以影片畫面打臉，因為影片中只要是無視規定、故意手賤亂摸的遊客，無論是哪國人，都會立即被馬兒驅趕或作勢攻擊。

不僅如此，騎兵衛隊博物館早就在門口張貼一張警告標語，裡面也清楚寫出「注意！馬兒可能會踢或咬，請不要碰觸韁繩，感謝。」事實上，早在先前就曾發生多起遊客為了近距離拍照，沒有確實跟騎兵與馬兒保持安全距離，導致被騎兵強勢驅趕，或者被馬兒直接攻擊的事件，且馬兒遭攻擊的遊客國籍皆不同，並非只針對刻意中國人攻擊。

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