希臘千年海底沉船遺址首度開放 人工智慧防破壞

希臘阿洛尼索斯島（Alonnisos）沿岸的佩里斯特拉小島（Peristera）的古代沉船中，有許多古代雙耳壺。（路透）

2020-07-31 01:04:25

〔即時新聞／綜合報導〕已經沉沒數千年的希臘古沉船遺址，終於將在8月3日首次向公眾開放，將深海中的考古奇觀與現代人工智慧結合，讓遊客可享受探索樂趣，也保留遺跡完整性。

《路透》報導，希臘古沉船遺址將於8月3日開放給遊客潛水參觀，遺址位於愛琴海的阿洛尼索斯島（Alonnisos）沿岸的一個小島。西元前5世紀晚期有一艘木船沉沒在這片海域中，船內載有成千上萬個雙耳壺，以及用於在地中海地區進行貿易的尖底陶罐。

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希臘政府通常限制遊客進入海底遺址，以確保其完整性，但由於有了電腦監控技術，希臘政府即將允許在佩里斯特拉小島（Peristera）的沉船遺址中進行娛樂潛水。遺址內將設有水下攝影機監視，並在遺跡有受到破壞的危險時，利用圖像辨識系統立即向管理員發出警報。

在海軍建築與海洋工程學院工作的國立雅典理工大學（ National Technical University of Athens）助理教授帕帕蘭布魯（George Papalambrou）表示，這種監控系統可以利用太陽能、辨識軟體，以及一種特殊的、通過光度觸發的鏡面擦拭器來清理遺址。

他說，這種科技可能可以套用到其他水下遺址，使更多景點可接近欣賞，「我們很幸運可以從世界上最美麗的古代沉船之一開始。他們稱它為海難中的雅典衛城。」

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