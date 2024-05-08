北韓前勞動黨書記金己男病逝享壽94歲 金正恩親主持國葬

北韓前勞動黨中央書記金己男因病逝世，享年94歲，今日舉行公眾弔唁，並由領導人金正恩擔任治喪委員會委員長親自安排國葬。（法新社）

2024/05/08 11:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓前勞動黨中央書記金己男因病逝世，享年94歲，今日舉行公眾弔唁，並由領導人金正恩擔任治喪委員會委員長，親自安排國葬，金己男被稱為「宣傳系統之父」，是金正日去世時的「扶靈七元老」之一。

《韓聯社》援引北韓官媒《朝中社》報導，金己男因老化、多重器官衰竭自2022年4月開始一直在病床接受治療，最終搶救不治於7日上午10時許逝世，享年94歲。其遺體被安置在平壤普通江地區西章會館，今日上午9時至晚上8時接受公眾弔唁，明天上午9時出殯。據悉，金正恩8日凌晨2時前往靈堂弔唁，並向遺屬表示慰問，葬禮由金正恩擔任治喪委員會委員長，並以國葬形式舉行。

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報導提到，金己男被稱為「朝鮮的戈培爾」、「宣傳系統之父」，也是金正日去世時的「扶靈七元老」之一。金己男在1960年代出任勞動黨宣傳煽動部副部長，之後擔任《勞動新聞》責任主編，隨後擔任宣傳煽動部部長和主管宣傳工作的書記，負責確保金氏家族3代世襲的正當性和偶像化宣傳工作。

在金正恩執政後，金己男依然擔任原職，但在新老交替的過程中於2017年10月舉行的勞動黨第7屆中央委員會第2次全體會議上被排除在中央領導班子名單之外，並卸任黨副委員長及宣傳部長職務。

據了解，南韓前總統金大中於2009年過世後，時任領導人金正日曾派金己男率領弔唁團訪問南韓弔唁。在此之前，金己男於2005年訪韓出席815民族自主和平統一大慶典活動時，參拜國立顯忠院，並探望了當時因患肺炎接受住院治療的金大中。

金己男被稱為「宣傳系統之父」，是金正日去世時的「扶靈七元老」之一。（圖擷自朝中社）

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