FedEx貨機機頭磨地迫降土耳其 火花四濺畫面曝光

聯邦快遞 （FedEx） 航空的一架貨機，在沒打開起落架的狀況下於土耳其降落，網路也流傳飛機機頭觸地冒出火光的畫面。（圖擷自X）

2024/05/09 09:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯邦快遞（FedEx）航空的一架貨機於8日，在沒打開起落架的狀況下於土耳其降落，網路流傳飛機機頭觸地冒出火光的畫面，雖然這起事故並未造成人員受傷，當局已對此展開調查。

綜合媒體報導，聯邦快遞的一架波音767班機於8日上午在伊斯坦堡機場降落時，竟未打開前方的起落架，導致飛機降落跑道時機頭朝下觸地，過程中還冒出火光，相關畫面在網路引發一陣議論。

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土耳其國防部指出，該架飛機事前曾通知機場塔台，無法打開起落架，並在塔台的指示下進行降落，包含機場救援隊和消防隊也在飛機降落前就緊急出動。雖然這起事故並未造成人員受傷，不過當局已對此展開調查，波音公司也表示將完全配合。

Earlier today a FedEx 767 performed a nose up landing at Istanbul Airport…no injuries reported @RadarBoxCom



pic.twitter.com/nwpt2eRLB9 — Flight Emergency （@FlightEmergency） May 8, 2024

土耳其國防部指出，該架飛機事前曾通知機場塔台，無法打開起落架，並在塔台的指示下進行降落。（路透）

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