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以總理在美國會演說 賀錦麗缺席不給面子

以色列總理納坦雅胡（左）24日造訪華府國會山莊，預定發表演說，右為美國聯邦眾議院議長強生。（彭博）

以色列總理納坦雅胡（左）24日造訪華府國會山莊，預定發表演說，右為美國聯邦眾議院議長強生。（彭博）

2024/07/25 01:45

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡應美國聯邦眾議院議長強生、參議院多數黨領袖舒默邀請，23日訪問美國，預定24日在國會發表演說。訪美期間，納坦雅胡將分別與美國總統拜登、共和黨總統候選人川普和民主黨準總統候選人賀錦麗會面，試圖爭取美國會跨黨派支持，以確保11月美國總統大選後美以關係維持穩定。

不過，納坦雅胡與現任及未來美國總統的會晤，暗藏不少挑戰。以色列在加薩走廊戰爭中造成的大量平民死傷和人道危機，使得拜登政府從開戰初期的全力支持，後來轉趨保守，甚至指責。拜登先前受訪時直言，納坦雅胡處理加薩戰爭的方式錯誤。

賀錦麗在外交政策上的立場，主要遵循拜登路線和方針，唯獨對以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的衝突，展現比拜登更激進的態度。賀錦麗雖然從未在以色列議題上與拜登唱反調，卻是美國政府當中一再出面大聲疾呼加薩停火的官員。外界也預期，賀錦麗若當選總統，可能在加薩問題上對以色列採取更強硬作法。

至於川普，他在總統任內力挺以色列，包括承認耶路撒冷為以國首都，以及促成以色列與阿拉伯國家關係正常化的「以阿和平協議」、「巴林協議」。但2020年總統大選結果出爐後，納坦雅胡第一時間恭賀拜登當選，引發當時堅稱選舉遭「竊取」的川普不滿。預定26日在佛州海湖莊園的會面，也是川普離開白宮後2人再次會晤。

川普在社群媒體Ｘ上寫道，「在我的第一任期內，我與納坦雅胡造就了區域的和平穩定，甚至簽署歷史性的亞伯拉罕協議。我們會再一次辦到」。

對於納坦雅胡的到來，無黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）批評，「讓納坦雅胡總理向國會聯席會議發表演說，使得這一天別具意義。這會是美國史上首次賦予戰爭罪犯如此殊榮」，「他不應受到美國國會的歡迎」。另有數名民主黨議員計畫抵制納坦雅胡演說，身兼參院議長的賀錦麗則因競選造勢行程衝突，不會到場。

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