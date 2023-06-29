驚險畫面曝光！達美航空起落架故障 機長超專業技術救了機上101人

達美航空一架班機28日在起落架故障的狀況下，平安迫降在夏洛特道格拉斯國際機場。（圖翻攝自推特）

2023/06/29 06:29

首次上稿 00:16

更新時間 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空（Delta Air Lines）一架班機週三（28日）在起落架故障的狀況下，迫降在北卡羅來納州夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport），所幸機上乘客與機組人員均安。有乘客拍下飛機機頭與地面「零距離接觸」與迫降瞬間的影像，在網上造成瘋傳。

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綜合外媒報導，當地時間28日上午7點25分（台灣時間28日晚間7點25分），達美航空1092號航班從喬治亞州亞特蘭大起飛，在抵達目的地夏洛特道格拉斯機場前，突發生起落架故障狀況，機長立刻決定緊急迫降，並廣播要機上乘客做好撞擊準備，隨後在沒有起落架的狀況下順利著陸。據悉，這架飛機載有機長、副機長、3名空服員和96名乘客，共101人。

不少乘客在網上分享飛機著陸後，機頭觸地致機身往前傾的照片，機頭明顯遭受過摩擦，大讚飛行員專業技術，過程中沒有傳出迫降後與地面撞擊的刺耳噪音。還有人PO出迫降過程中，機艙內乘客在空服人員指示下，緊抓前座座椅，上半身壓低的撞擊準備姿勢，全程未有人驚慌、喧嘩，影片曝光後網友紛紛稱許乘客素質，與機組人員臨危不亂的應變機制。

達美航空隨後發聲明表示，「沒有什麼比我們的乘客和機組人員的安全更重要。 雖然這種情況很少見，但達美航空機組人員進行了廣泛且專業的培訓，以應對多種突發情況。1092號航班最終安全著陸，沒有任何人員受傷。我們的下一個重點是照顧好這次航班上的乘客，包括取回他們的行李，並送他們安全到達最終目的地。我們對本次航班之乘客的經歷表示歉意。」

達美航空一架班機28日在起落架故障的狀況下，順利迫降在夏洛特道格拉斯國際機場。（圖翻攝自推特）

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